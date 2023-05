UFC: Jones confirme son envie de retraite après Miocic… sauf si Ngannou revient

Champion des lourds de l’UFC depuis sa victoire sur Ciryl Gane mi-mars, après des années à dominer les mi-lourds, Jon Jones a confirmé que sa première défense de ceinture face à l’ancien champion Stipe Miocic serait sans doute le dernier combat de sa carrière. Sauf si un certain Francis Ngannou refait son apparition dans l’octogone.

Il est pour beaucoup le GOAT de l’UFC. Le plus grand de tous les temps. Mais ses fans ne vont plus pouvoir en profiter très longtemps. Champion des lourds depuis sa victoire express sur Ciryl Gane début mars, après avoir régné près de dix ans chez les mi-lourds, Jon Jones avait annoncé après son succès sur le combattant français sa volonté de défendre sa ceinture contre l’ancien champion Stipe Miocic, considéré comme le meilleur lourd de l’histoire de l’UFC.

Et ces dernières semaines, "Bones" avait indiqué que ce choc initialement envisagé pour juillet à Las Vegas mais qui devrait finalement se faire en novembre à New York serait sans doute "son combat de retraite". Une idée confirmée ces dernières heures au micro de Fox Sports Australia. "Mon but est de faire un gros combat de plus contre Stipe Miocic au Madison Square Garden et de raccrocher les gants après ça. Ce combat contre Stipe va être énorme pour moi. Mais j’ai l’impression que je n’aurai plus grand-chose à prouver après l’avoir battu."

Un nom serait toutefois capable de le retenir. Celui de l’ancien roi de la catégorie, Francis Ngannou, parti de l’UFC en janvier après l’échec de ses négociations contractuelles avec l’organisation mastodonte du MMA mondial. Si Dana White (patron exécutif de l’UFC) a déjà précisé qu’il ne souhaitait plus discuter avec le Camerounais d’un éventuel retour, cette éventualité ne déplairait pas au plus jeune champion de l’histoire de l’UFC, où il a débuté en 2009. Un Jones qui n’est à l’inverse pas fan de l’idée de rester pour affronter un challenger légitime comme le puissant Sergei Pavlovich, qui reste sur six victoires de suite au premier round mais dont le nom n’est pas assez vendeur pour faire pencher la balance bénéfices-risques du bon côté.

"Je vois la fin approcher et je suis heureux"

"Un combat contre Francis Ngannou pourrait me faire réfléchir à ne pas prendre ma retraite, explique-t-il. Un combat contre lui générerait de gros revenus et cela vaudrait le coup. Francis est l’ancien champion, il est assez populaire aux Etats-Unis et à travers la planète. Cela rapporterait beaucoup d’argent et ça me donnerait envie de revenir. Tout le monde parle d’un combat contre Sergei. Sergei est un gros challenge mais personne ne sait qui il est." Ce qui ne l’empêche pas d’entrouvrir la porte à Pavlovich au cas où la chose fasse sens financièrement. "Qui sait? Peut-être que l’UFC me proposera de bons chiffres et nous ferons en sorte que ce combat ait lieu."

Mais peu importe le timing et la date, finalement. A trente-cinq ans, Jones semble prêt à quitter l’octogone sans regret. Et sans avoir hypothéqué son avenir. "Ça fait longtemps que je suis dans ce milieu. En âge de combattant, je suis vieux. Je m’entraîne depuis longtemps, j’ai eu quelques petites blessures mais je veux être là pour ma famille, pour mes enfants, je veux pouvoir jouer avec eux et avoir encore tout ma tête. Je vois la fin approcher bientôt et je suis heureux de ça. Je suis très fier de ma carrière." Si vous aimez le MMA et ses légendes, vous ne pourrez pas rater la prochaine sortie de Jon Jones dans la cage. Il n’y en aura sans doute plus après.