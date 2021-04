UFC: Jones veut toucher le jackpot pour affronter Ngannou

Maintenant que Francis Ngannou est champion chez les poids lourds à l'UFC, tous les fans de MMA au monde réclament un combat contre Jon Jones. Les deux guerriers sont d'accord sur le principe, mais l'Américain a fait comprendre qu'il n'irait pas se frotter au bulldozer camerounais sans avoir l'assurance de toucher un très joli chèque.

Ce devrait être l'un des prochains super-combats de l'UFC. Après avoir terrassé Stipe Miocic le week-end passé dans l'octogone, pour s'emparer de la ceinture des lourds, Francis Ngannou a directement évoqué un duel contre Jon Jones, l'ex-roi des lourds-légers, qui va monter d'une catégorie.

Le Camerounais veut affronter l'Américain, l'Américain veut affronter le Camerounais, mais encore faut-il trouver un accord financier. Comme souvent dans le business des sports de combat, les négociations s'annoncent rudes. D'autant que Jones, comme il l'a expliqué mercredi sur les réseaux sociaux, n'a pas l'intention de se frotter aux poings destructeurs de Ngannou pour la gloire.

"Une somme entre huit et dix millions de dollars serait bien trop faible pour un combat de cette ampleur"

"J’ai eu un bref rendez-vous téléphonique avec l’avocat de l’UFC il y a quelques jours, a-t-il détaillé. À l’heure actuelle, je lui ai dit qu’une somme entre huit et dix millions de dollars serait bien trop faible pour un combat de cette ampleur. C’est tout ce dont on a discuté jusqu'à présent. Je suis censé attendre leur offre. J’espère vraiment que les chiffres ne seront pas aussi bas. On verra bien. Ce que je sais, c'est que je n'ai jamais vu autant de gens aussi excités à l'idée d'un tel combat."

"Je travaille comme un malade depuis des années"

Rapidement critiqué pour juger comme "bien trop faible" une somme de 10 millions de dollars, le bad boy du MMA s'est ensuite justifié. "Je travaille comme un malade depuis des années, a-t-il poursuivi. Il y a eu des commotions cérébrales, des opérations, tout ça dans la compétition la plus difficile que l’UFC ait eu à offrir au long de ma vingtaine, pour environ deux millions de dollars par combat. J’essaie juste de toucher ce que je mérite, pour le combat que nous voulons tous. (...) Je crois que j’ai été largement sous-payé tout au long de ma vingtaine. Je ne me plains pas. Je veux juste que l’avenir se passe bien."

Et Jon Jones de faire monter la sauce: "Je sens que ce combat sera monumental, des oppositions comme celle-ci ne se présentent pas très souvent dans une vie. Stopper Francis lors de mon premier combat chez les poids lourds serait tout simplement extraordinaire. Ali contre Foreman, mais organisé par l’UFC. Ce combat a le potentiel pour attirer des centaines de milliers de nouveaux fans dans le monde entier. Je le sens au plus profond de moi. (...) Je veux juste un montant respectable, et ne pas être pris pour un idiot pour aller faire le plus grand combat de ma vie."