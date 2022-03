UFC: Kevin Holland sauve 40 personnes d’un tireur fou à Houston

Le combattant américain de MMA Kevin Holland a empêché une tuerie dans un restaurant de Houston (Texas) où étaient présents une quarantaine de personnes, lundi soir, en maitrisant un homme armé.

Kevin Holland a une nouvelle fois enfilé le costume de justicier, dans la nuit de lundi à mardi, en maitrisant, avec l’aide de deux personnes, un homme armé qui a fait irruption dans un restaurant de Houston (Texas) dans lequel 40 à 50 personnes étaient présentes.

Comme le relaye le spécialiste du MMA Ariel Helwani sur Twitter, après un coup de feu dans la salle, Kevin Holland et les deux autres hommes ont plaqué l’auteur du tir et ont réussi à le désarmer avant que la police n’arrive et ne le place en détention.

Son deuxième acte de bravoure

Cet acte de bravoure n’est pas le premier de l’Américain, qui avait arrêté puis maitrisé un homme suspecté d’un vol de voiture à l’issue d’une course poursuite en octobre. Il l’avait ensuite soumis jusqu’à que les forces de l’ordre ne l’embarquent également.

Agé de 29 ans, Kevin Holland a fait ses débuts à l’UFC en 2018 et affiche un bilan de 22 victoires dont treize par KO pour sept défaites. L’Américain d’1,91m pour 77 kg est revenu en poids welter pour affronter le Brésilien Alex Oliveira à l'UFC 272 début mars, combat qu’il a remporté par KO technique au deuxième round.