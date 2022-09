UFC: Khabib Nurmagomedov recadré par une ancienne ring girl

Alors que Khabib Nurmagomedov avait critiqué le rôle des ring girls, Ebanie Bridges lui a sèchement répondu, estimant que chacun est libre de faire ce qu'il désire.

Ebanie Bridges ne manque pas de punch. Et il est destiné à Khabib Nurmagomedov, la légende de l'UFC. Ce dernier avait qualifié les ring girls de "personnes les plus inutiles dans le MMA", ce qui avait entraîné beaucoup de réactions négatives, notamment de Conor McGregor.

"Écoutez, je ne veux offenser personne, mais je trouve que les ring girls sont les personnes les plus inutiles dans le MMA. À quoi servent-elles ? Je pose la question. Vous pourriez très bien montrer sur l’écran que le 2e round va commencer. J’ai conscience que ça fait partie de l’histoire. Mais l’histoire comprend beaucoup d’erreurs. On apprend l’histoire pour éviter de commettre les erreurs du passé. Et si on regarde l’histoire, elle dit qu’elles sont inutiles", avait pesté le champion des poids légers devant les médias.

L'homme aux 29 victoires en autant de combats a d'ailleurs pris la décision de ne pas faire appel à des ring girls pour les affiches de sa propre ligue, l'Eagle FC. "Je ne suis pas contre. Si vous voulez le faire, faites-le, mais ne me l’imposez pas. Faites-le dans votre coin. Il y a des endroits désignés pour ça. Je pense qu’on ne devrait pas tout mélanger. C’est mon opinion personnelle", avait-il complété.

"J'ai adoré faire partie du divertissement"

Des propos qui ont vivement fait réagir Ebanie Bridges, ancienne ring girl, qui est désormais championne du monde IBF de boxe. "Pourquoi des gens qui ne sont pas à notre place essaient-ils de nous enlever nos emplois ? Nous adorons ça, j'ai adoré être une ring girl. Je ne pense pas que ce soit inutile. J'ai adoré faire partie du divertissement, être payée pour regarder ces combats", a-t-elle confié sur Pubtalk, dans des propos relayés par le Daily Mail.

Cette expérience au plus près des rings a apporté beaucoup de points positifs, selon Ebanie Bridges. "Vous avez des gens qui disent que c'est sexiste, c'est objectivant. Peut-être que je veux être objectivée. Peut-être que je veux gagner de l'argent. Ne décidez pas pour moi. Vous ne pouvez pas avoir de boxe sans les ring girls. J'adore les sports de combats, j'ai grandi avec ça. J'ai été payé une somme folle, probablement plus que certains combattants."