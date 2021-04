UFC: Khabib? Usman croit plus à un combat contre Georges St-Pierre (et ouvre la porte à Nick Diaz)

Impressionnant champion des welters, Kamaru Usman a déjà "nettoyé" sa catégorie. Au point de pousser certains à espérer une sortie de retraite de Khabib Nurmagomedov pour un énorme choc de combattants invaincus à l’UFC. Mais selon le Nigérian, il y a plus de chances de le voir face à la légende Georges St-Pierre, meilleur welter de l’histoire de l’organisation américaine.

Son dernier adversaire, Jorge Masvidal, terrassé d’une droite surpuissante, avait déjà été battu huit mois et demi auparavant. Le prochain, Colby Covington, avait été mis TKO en décembre 2019. Impressionnant champion des welters de l’UFC, où il est toujours invaincu en quatorze combats, Kamaru Usman a "nettoyé" sa catégorie – Stephen Thompson est le seul membre du top 5 pas encore à son palmarès – au point de manquer un peu de nouveaux défis alors qu’il a défendu sa ceinture à quatre reprises.

De quoi pousser certains dans le monde du MMA à espérer voir l’invaincu Khabib Nurmagomedov, ancien champion des légers, sortir de sa retraite – il avait dit vouloir "être impressionné" par "quelque chose de spectaculaire" pour le faire, et ça peut être le cas avec Kamaru – pour venir défier le Nigérian et tenter de remporter une ceinture dans une deuxième catégorie. Un combat qui aurait une sacrée gueule entre deux hommes au parcours immaculé dans la grande organisation américaine et habitués à martyriser leurs adversaires au sol. Et peut-être bien le seul moyen d’attiser assez de curiosité chez Khabib pour le faire remonter dans la cage, beaucoup plus en tout cas qu’un nouveau rendez-vous médiatico-lucratif avec Conor McGregor. Souci? Les deux hommes partagent le même manager, Ali Abdelaziz, et Usman a souvent répété qu’il n’affronterait jamais Nurmagomedov, qu’il évoque comme "(s)on frère".

Une position confortée au micro de TMZ Sports: "Ce serait le plus gros combat de l’histoire de l’UFC, absolument. Mais le problème est que cela n’arriverait pas. C’est juste hypothétique." Aux yeux du "Nigerian Nightmare", il est même plus probable de le voir croiser dans l’octogone un certain Georges St-Pierre, légende de la discipline à qui Usman pourrait bientôt contester le statut de "GOAT" (meilleur de tous les temps) de la catégorie des welters. "Il y aurait plus de chances, mais j’ai perdu foi en celui-ci aussi, de faire Usman contre St-Pierre, confirme le champion. Vous avez plus de chances de le voir arriver avant Usman-Nurmagomedov. Celui-là n’arrivera pas, tout simplement."

Si on aurait à l’évidence adoré voir un GSP au sommet de son art affronter un Usman à son top, ce qui n’était pas possible vu le timing, la perspective d’organiser un tel combat dans la situation actuelle est beaucoup moins attirante. Le Québécois aura 40 ans dans trois semaines – Usman aura 34 d’ici là – et n’a plus combattu à l’UFC depuis novembre 2017 et sa victoire sur Michael Bisping pour conquérir le titre des moyens. St-Pierre s’entretient, et très bien, mais son inactivité et la "jeunesse" de son potentiel adversaire sont autant de points négatifs pour approcher un choc de cette envergure. "Je ne pense pas que beaucoup de gens dans son camp lui disent: 'On veut ce type', poursuit Usman. (…) Ces gars savent qu’ils doivent être inquiets. Si vous me donnez le temps adéquat, je fais mal à tout le monde."

"Diaz? Toujours un combat marrant"

Comme Khabib-GSP, le fantasme Usman-GSP devrait en rester un. La possibilité d’un retour de Nick Diaz, qui n’a plus combattu depuis janvier 2015, pourrait par contre titiller le Nigérian si le frère de Nate retrouve un bon niveau. "On ne sait pas où il en est, rappelle Usman. S’il remet tout en place et qu’il est compétitif, c’est toujours un combat marrant. Imaginez Nick Diaz de retour en tête d’affiche d’une carte, pour un titre ! C’est un énorme combat. S’il arrive à revenir et à faire des choses spectaculaires, bien sûr que c’est un combat fun." Avec un des frères Diaz, combattants spectaculaires adorés par le public, impossible de lui donner tort.