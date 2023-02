UFC: l'audace d'un Youtubeur australien sans billet, qui s’est invité au plus près du combat Makhachev-Volkanovski

Le 12 février se déroulait l’UFC 284 à Perth, en Australie. Un événement très attendu avec comme point d’orgue le combat opposant Islam Makhachev à Alexander Volkanovski. Lors de cette folle soirée, un Youtubeur australien a réussi une sacrée performance.

Et si le vrai champion de l'UFC 284 se nommait... Michael Todaro, aka "Mikey T" ? Ce Youtubeur australien, sans billet pour l'événement XXL organisé à la RAC Arena de Perth le 12 février dernier, a pourtant réussi à se faufiler au plus près des combattants. Comment a-t-il fait ? Ce n’est une surprise pour personne, il est difficile de se procurer des billets pour les cartes numérotées de la plus grande organisation de MMA. Surtout lorsque les places partent en 10 secondes. Mais le succès sourit aux audacieux.

C’est le cas de le dire quand on voit la détermination de Michael Todaro. Sur sa chaine YouTube, il explique comment il a procédé. "Mikey T" a créé de toute pièce un uniforme du personnel de l’UFC, en achetant un t-shirt noir et en repassant un logo officiel par-dessus. Ensuite le jeune Australien a trouvé une photo d’un badge pour les médias, qui permet un laissez-passer. Il a demandé à une connaissance à lui de lui faire une réplique et le tour était joué. "Je suis littéralement entré et aucune question ne m’a été posée", a-t-il déclaré à la chaîne d'information locale 7News.

En bonne compagnie

Toujours plus fou, une fois entré dans l’arène aux 15.000 places, Mikey T s’est assis sur les sièges les plus proches de l'octogone, valant environ 4000 dollars. Il a aussi simulé de photographier les combats au bord de la cage, ce qui lui a permis d’être au plus proche de l’action. En plus de s’être incrusté dans la zone de conférence d’après-combat, son plus gros coup de la soirée a été réalisé dans les coulisses. Michael Todaro a réussi à sortir avec les combattants australiens Justin Tafa et Alexander Volkanovski, à quelques mètres d’Islam Makhachev.

Après ses péripéties, celui qui a réussi à se camoufler tel un caméléon à fait le point à chaud. "Le fait que nous ayons réussi à faire toutes ces choses et à être littéralement au bord du ring, à aller dans les coulisses et même à sortir avec les deux personnes de l’évènement principal était tout simplement incroyable". Et lorsqu’on lui a demandé s’il tenterait à nouveau l’expérience, le jeune homme n’a pas hésité: "Oui ! A 100%", confie-t-il à 7News.

Si les fans de Mikey T ont été très impressionnés et l’ont encensé, cette aventure n’a pas été du gout de tout le monde, "Cela soulève de graves préoccupations en matière de sécurité. S’il a réussi à rentrer, qui d’autre peut le faire ?", s’est agacé un journaliste de 7News. La direction de la RAC Arena a dit prendre le sujet très au sérieux mais ajoute ne pas être au courant de l’incident.