UFC - L'avant-combat Ngannou-Gane en direct: la pression monte à Anaheim

C'est une des spécificités de ce combat: les deux hommes se sont cotoyés au MMA Factory et ont même fait quelques combats de sparring ensemble. Et Francis Ngannou a confirmé qu'au cours de l'un d'eux, il avait mis Ciryl Gane KO. Il raconte, regrettant d'ailleurs avoir évoqué cette anecdote lors d'une précédente interview: "Désolé, j’ai dit ça. Oui je l’ai mis KO. Salement. High Kick. High Kick jambe gauche." Avant de raconter en détail: Ecoutez, ce KO n’était pas volontaire. C’était en sparring, c’était un accident. Je n’avais pas l’intention de le mettre KO. Je n’y suis pas allé pour le mettre KO. Donc, personnellement, ce n’est pas quelque chose dont je suis fier. Je ne me sens pas fort parce que j’ai mis KO mon sparring partner ou un truc dans le genre. Vous savez ce genre de choses arrivent à l’entraînement. C’est toujours un accident car nous nous engageons à prendre soin à notre partenaire."