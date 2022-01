UFC: l’échange houleux entre Gane et Ngannou sur l’histoire du KO à l'entraînement

Avant leur combat à l'UFC (sur RMC Sport), Ciryl Gane et Francis Ngannou se sont écharpés en conférence de presse pendant de longues minutes sur un KO que le Camerounais aurait infligé au Français lors d’une session d’entraînement en 2019. Gane dément, Ngannou persiste.

Le sujet n’a pas mis longtemps à arriver sur la table. En conférence de presse jeudi, deux jours avant le combat de titans entre les deux hommes pour la ceinture mondiale de l’UFC des poids lourds (dimanche sur RMC Sport au cœur d’un dispositif exceptionnel), un journaliste a interrogé Francis Ngannou sur sa rivalité avec Ciryl Gane.

"Je n’ai aucun problème avec Cyril", a lancé le Camerounais. Le Français a rejoint son adversaire sur ce point. Mais il a ensuite souri sur la question suivante de son interlocuteur au sujet du KO que lui aurait infligé Ngannou en 2019 lors d’une session de sparring entre les deux combattants à la MMA Factory de Paris.

Le sujet est brûlant entre les deux combattants qui se sont connus au sein de l’établissement parisien sous les ordres de l’entraîneur, Fernand Lopez. Ngannou en est parti fâché alors que Gane y a construit sa progression fulgurante. Mais cette histoire de KO tend les deux protagonistes qui se sont livrés à un duel de mots pour donner leur version.

Voici leur long échange sur le KO

Cyril Gane: - Peux-tu répéter ça Francis?

Francis Ngannou: - Tu es tombé au sol Ciryl, et après tu as quitté l’entraînement.

CG: - Donc, peux-tu expliquer exactement ce qu’il s’est passé?

FN: - Tu ne t’en rappelles pas?

CG: - Dis aux gens!

FN: - Un high kick du gauche.

CG: - Un high kick du gauche et tu m’as assommé?

FN: - Tu es tombé au sol.

CG: - J'étais au sol?

FN: - Ah, tu ne t’en rappelles pas?

CG (explose de rire): - T’es un menteur.

FN: - Il était probablement KO parce qu’il ne s’en rappelle pas.

CG: - Ce n’est pas la vérité. Honnêtement, vous me connaissez déjà. Avec Francis, nous avons fait quelques sparrings. Et c’était vraiment une belle séance. Il a envoyé un beau kick du gauche. Le problème avec Francis, c’est qu’il n’aime pas combattre contre des sparrings techniques. Tu m’as envoyé le kick du gauche, tu m’as blessé, je suis honnête avec toi mais tu ne m’as pas assommé.

FN: - Je ne t’ai pas assommé, Ciryl? Sois honnête. J’ai combattu avec des filles et personne ne s’est plaint. Evidemment, c’est un bon sparring, je ne mens pas là-dessus, mais tu es tombé. Je te respecte mais tu es bloqué sur ce sujet.

CG: - Tu me respectes?

FN: - Je te respecte mon frère.

CG: - Tu ne me respectes pas devant les gens. Tu mens. Je me suis évanoui après ton kick du gauche? Sérieusement, regarde-moi dans les yeux. Honnêtement?

FN: - Je n’ai pas les photos donc je ne peux pas le prouver mais c’est quelque part.

CG: - OK, tu ne peux pas le prouver. Nous pouvons parler de ça longtemps. Ce n’est pas la vérité. Il m’a touché avec un joli coup, je vous l’ai dit mais il ne m’a pas fait perdre connaissance. Il m’a frappé, j’étais vraiment surpris par la puissance qu’il a mis parce que je lui avais dit juste avant... Je voulais lui sauter dessus mais le coach a dit non, vous allez faire quelque chose de mal. C’est pour ça qu’on a arrêté.

FN: - Est-ce qu’on a arrêté la séance?

CG: - On a arrêté parce que le coach l’avait demandé et parce que j’étais déçu (de la puissance mise dans le coup, ndlr).

FN: - N’as-tu pas quitté l’entraînement? C’était un accident, je ne voulais pas le blesser avec mon coup mais cela s’est produit. Ça ne compte pas. La seule raison pour laquelle nous sommes là à en parler c’est en raison des images que vous avez diffusées. Je ne voulais pas en parler parce que c’était un accident. Je te respecte, je ne mens pas et samedi on va se battre.

CG: - Ok, grand frère.

Les deux combattants se sont finalement retrouvés dans des circonstances beaucoup plus apaisées au moment du face-à-face. "Peu importe tout ce que tu penses, je te respecte, a confié Ngannou, détenteur de la ceinture depuis mars 2021. Ne laisse pas tout ça entrer dans ta tête. On se donnera la guerre samedi, mais je te respecte. Voilà."