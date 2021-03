UFC: l’ex-coach de Tyson a préparé Ngannou au crochet qui lui a offert le titre

Nouveau champion, Francis Ngannou est monté sur le trône des lourds de l’UFC grâce à sa victoire ce samedi sur Stipe Miocic, mis KO au deuxième round après un crochet du gauche dévastateur. Un coup que le Camerounais a préparé plusieurs mois avant avec Teddy Atlas, entraîneur de boxe reconnu et ancien assistant du coach de Mike Tyson.

Avec sa puissance dévastatrice, Francis Ngannou éteint la lumière de n’importe qui dans l’octogone. Mais cela n’empêche pas le nouveau champion des lourds de l’UFC d’affiner sa technique avec les meilleurs. La preuve avec une vidéo devenue virale ces dernières heures. On y voit le combattant camerounais prendre les conseils de Teddy Atlas, entraîneur de boxe qui a façonné de nombreux champions du monde, et préparer le coup – un crochet gauche court – qui lui a permis de terrasser Stipe Miocic ce samedi à Las Vegas lors de l’événement UFC 260 pour enfiler la couronne des lourds.

La scène se passe en septembre dernier, quand "The Predator" attendait sa deuxième chance pour la ceinture après avoir déchiré Jairzinho Rozenstruik en vingt secondes quelques mois plus tôt. Ancien assistant de Cus D’Amato, entraîneur historique de Mike Tyson (l’idole de jeunesse de Ngannou) qu’il avait aidé à préparer la future terreur des poids lourds en boxe pendant son adolescence avant de se séparer du duo D’Amato-Tyson en 1982 pour une sombre histoire, Atlas ajuste le positionnement de Ngannou (en lui demandant notamment de lancer son épaule) et lui explique que le secret de ce crochet n’est pas de le déclencher à pleine puissance mais de l’envoyer court, avec explosivité et effet de surprise, à l’image de ce que réalisait « Iron Mike » à sa grande époque.

"C’est comme d’avoir un pistolet, explique-t-il à Francis au sujet de son punch naturel. La balle est déjà dans la chambre. Tu n’as pas à charger. C’est déjà là." Un conseil comme un autre ? Surtout pas. Il suffit de regarder le scénario de la victoire sur Miocic. Après l’avoir ébranlé d’un jab du gauche, suivi d’un intense échange de coups, le Camerounais porte le coup fatal sur un crochet gauche court qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui enseigné par Atlas. Ngannou, qui a tout pour devenir une superstar mondiale, faisait déjà peur à toute la catégorie des lourds de l’UFC sur sa seule puissance. Si sa technique lui permet de la magnifier de plus en plus, ses futurs adversaires vont vivre des moments encore plus compliqués dans la cage.