UFC: l'hommage à la reine Elizabeth II sifflé par des fans à Las Vegas

Si l'UFC a rendu hommage à la reine Elizabeth II, décédée jeudi à 96 ans, l'apparition de son visage sur les écrans géants de la T-Mobile Arena a été accompagnée de sifflets du public américain samedi à Las Vegas.

Une semaine après l’incroyable et historique première soirée de l'UFC en France, à l’AccorArena de Paris, la prestigieuse ligue de MMA reprenait ses quartiers samedi à Las Vegas. Une soirée marquée par les triomphes de Nate Diaz face à Tony Ferguson et de Khamzat Chimaev sur Kevin Holland après une carte chamboulée à la dernière minute à la suite de la pesée ratée du phénomène suédois d’origine tchéchène.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité l'UFC

Huées et rires moqueurs

L’UFC 279 était aussi le premier depuis la mort de la reine Elizabeth II. Dana White et ses équipes avaient prévu de lui rendre hommage. Ce qu’ils n’avaient pas prévu, en revanche, c’était la réaction des fans. L’apparition du visage de la reine sur les écrans géants de la T-Mobile Arena a en effet été accompagnée de nombreux sifflets et des rires moqueurs de la part d’une partie du public, sans qu’on en connaisse la véritable raison. La reine ne s’est jamais exprimée sur le MMA et plusieurs combattants de l’UFC lui ont rendu hommage après sa mort, jeudi, à l’âge de 96 ans.