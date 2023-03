UFC: l’impressionnante démonstration de Dvalishvili qui surclasse Yan, l’ex-roi des poids coqs

Le combattant géorgien Merab Dvalishvili a logiquement battu le Russe Petr Yan lors du main event à l’UFC Fight Night samedi à Las Vegas.

La pesée, très chaude, entre Merab Dvalishvili et Petr Yan, laissait entrevoir un combat électrique. Le main event de l’UFC Fight Night n’a pas déçu samedi à Las Vegas. Une semaine après la victoire expéditive de Jon Jones face à Ciryl Gane chez les lourds, le combat des poids coqs a été jusqu’à son terme. Mais personne ne contestera le triomphe de Merab Dvalishvili à l’issue des cinq rounds. Beaucoup plus fort, le Géorgien de 32 ans s’est imposé sur décision unanime, grâce notamment à 49 tentatives de takedown, faisant tomber le record de Cain Velasquez (33).

Et maintenant Aljamain Sterling ?

En face, le Russe n’a jamais trouvé de solution, ni les ressources physiques pour prendre le dessus. Trop fort Dvalishvili. "The Machin" signe sa 9eme victoire de rang, la 8eme chez les coqs. De loin la plus importante de sa carrière. La suite, c’est un combat espéré et attendu face à Aljamain Sterling, le roi des coqs. "Lui c’est le vrai champion", a lâché Dvalishvili après son combat. Très proches, les deux combattants s’entraînent ensemble et se considèrent comme des frères.