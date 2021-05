UFC: l’impressionnante démonstration de Font contre Garbrandt

Dans le combat principal à l’UFC samedi à Las Vegas, l’Américain Rob Font a magistralement battu son compatriote Cody Garbrandt sur décision unanime. Il signe sa 4eme victoire de rang et se rapproche d’un combat pour la ceinture des poids coqs.

Cody Garbrandt a levé aussi les bras à la fin du combat. Mais c’est bel et bien Rob Font qui a gagné. Dans la catégorie des poids coqs, le combattant américain de 33 ans a été le plus fort, s’imposant très logiquement sur décision unanime (48-47, 50-45, 50-45), samedi lors l’UFC Night Flight à Las Vegas. Deux juges lui ont même accordé tous les cinq rounds. Grâce à son jab, le "meilleur de l’UFC" selon lui, et deux takedowns en fin de combat, Font, numéro 3 de la catégorie, s’est offert l’ancien champion (n°5) après avoir déjà dominé avec Marlon Moares, un autre grand nom de l’UFC. Il poursuit son ascension en MMA en signant une 4eme victoire de rang à l’UFC.

Font "patient" pour la ceinture

"Il m’a touché deux-trois fois mais j’ai réussi à garder les idées claires, a commenté Font après son combat diffusé sur RMC Sport 2. Je ne pouvais pas échanger des crochets avec car c’était trop dangereux. Je suis resté discipliné. J’ai écouté mon coach."

Et la suite alors ? "Je vais être patient, je vais voir comment se déroule le combat pour le titre", répond l'Américain. Font espère se frotter aux vainqueurs des combats entre le champion Aljamain Sterling et Petr Yan ou entre Cory Sandhagen et Dillashaw. A suivre.