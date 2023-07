UFC: l’influenceur Logan Paul veut affronter Paddy Pimblett sur la carte du combat Elon Musk-Zuckerberg

Star des réseaux sociaux et reconverti dans les sports de combat depuis quelques années, Logan Paul a assuré mardi qu’il était prêt à combattre gratuitement Paddy Pimblett à l’UFC si le combat était programmé lors du même événement que le duel entre Elon Musk et Mark Zuckerberg.

Quelques jours après avoir fait le show (mais perdu) lors d’une célèbre soirée de catch à la WWE, Logan Paul a réitéré ses envies d’affronter Paddy Pimblett à l‘UFC. L’influenceur américain semble même prêt à quelques sacrifices pour convaincre Dana White de lui accorder une chance contre l’Anglais dans l’octogone.

Mardi, dans son podcast Impaulsive diffusé sur YouTube, Logan Paul a offert de combattre gratuitement dans la prestigieuse organisation de MMA… à une condition: être programmé le même jour que le duel entre Elon Musk et Mark Zuckerberg.

>> L'UFC et le meilleur du MMA c'est en exclusivité sur RMC Sport

Paul prêt à combattre "gratuitement"

A l’instar du duo Paul-Pimblett qui multiplie les invectives sur les réseaux sociaux et dans les médias depuis plusieurs mois, Elon Musk et Mark Zuckerberg se sont défiés par vidéos interposées. Le patron de Twitter et celui de Facebook se sont mis aux sports de combats et les rumeurs d’un combat à l’UFC se multiplient depuis plusieurs semaines. Dana White a entretenu le flou en s'affichant avec un tee-shirt promouvant le combat à l'UFC.

"Si Elon Musk et Mark Zuckerberg s’affrontent, je ferais mes débuts sur la carte préliminaire de l’événement, a lâché Logan Paul visiblement très intéressé à l’idée de participer à une telle soirée. Je me battrais gratuitement, pour la charité."

Pimblett ressemble à un "ballon dirigeable"

Après le catch et la boxe, ses deux combats face à l’influenceur anglais KSI ont cartonné, Logan Paul veut se lancer dans le MMA. Mais si les démêlés judiciaires d’un potentiel rival l’ont privé d’un beau combat, il a depuis ciblé Paddy Pimblett.

Vous savez qui je veux combattre puisque cette sal*** d’Andrew Tate ne m’affrontera pas, s’est encore enflammé Logan Paul. Donnez-moi Paddy Pimblett."

Et celui qui a déjà affronté Floyd Mayweather lors d’une exhibition de boxe de préciser: "Donnez-moi Paddy ‘The Baddy’, mais hors saison. Ce mec ressemble à un ballon dirigeable et s’il vient dans ma catégorie de poids, je le cognerai. Il est trop petit quand il perd du poids. Quand il ne perd pas de poids, c'est un put*** de fer à cheval."