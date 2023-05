UFC: la démonstration d’Almeida qui éteint Rozenstruik par soumission

Le Brésilien Jailton Almeida a battu Jairzinho Rozenstruik par étranglement au premier round lors du main event de l’UFC Night Fight samedi à Charlotte.

Impitoyable Jailton Almeida. Le combat principal de l’UFC Night Fight, samedi à Charlotte n’aura même pas duré un round complet. Le combattant brésilien a surclassé Jairzinho Rozenstruik, vaincu par soumission après un étranglement au sol. Durée du combat : 3’43. A la force de frappe de son adversaire, impuissant samedi soir, Almeida a répondu par sa science du ju-jitsu.

Il veut affronter Tuivasa

Un take down et une maitrise du combat au sol auront été donc suffisants pour que le Brésilien signe sa 19eme victoire (2 défaites) et continue son impressionnante ascension chez les poids lourds.

Avec ce nouveau triomphe, Jailton Almeida est assuré d’intégrer le top 10 de la catégorie reine. Après avoir donné rendez-vous à Abu Dhabi ou "peut-être au Brésil", dans son pays, le combattant a réclamé un combat contre Tai Tuivasa, n°6 de la division. Pour Rozenstruik, la tendance n'est pas bonne. Le combattant de 35 ans qui avait avait connu la gloire avec ses victoires par KO, s'est incliné à cinq reprises lors de ses huit derniers combats.