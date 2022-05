UFC: la démonstration de Vera face à Font

L’Equatorien Marlon Vera s'est imposé face à l'Américain Rob Font sur décision unanime, dans la nuit de samedi à dimanche, lors du main event de UFC Fight Night à Las Vegas. Une victoire plus que logique au vu de sa domination.

Il a fallu attendre la décision des juges pour connaître officiellement le résultat, mais il n’y avait aucun doute sur l’identité du vainqueur. Placé en main event de l’UFC Fight Night à Las Vegas, une grande première pour lui, l’Equatorien Marlon Vera (29 ans) a dominé sans trembler l’Américain Rob Font (34 ans) sur décision unanime, dans la nuit de samedi à dimanche.

Vera ému après sa victoire

S’il n’y a pas eu de KO, "Chito" a infligé une sacrée raclée à son adversaire. Un succès important pour lui dans la course vers la ceinture chez les poids coqs. Supérieur dès le premier round, il a insisté dans le deuxième et Font s’est retrouvé en grande difficulté au sol, le visage en sang. Sa fierté lui a permis de relever la tête et de gêner un peu plus Vera dans le troisième round, sans pour autant l’inquiéter. L’ouragan sud-américain a encore accentué sa pression dans les dernières minutes pour assurer sa victoire.

"Je me sens bien, mon esprit était aligné avec mon corps. La route a été difficile pour moi. Mais quand tu es bien préparé, tu as de bonnes chances de survivre. C’est un travail acharné. Je suis en train de vivre un rêve. Je veux être champion et ramener la ceinture en Equateur", a-t-il commenté après le combat, visiblement très ému. Sur une série de trois succès, Vera n’a plus perdu depuis décembre 2020. A l’époque, il avait cédé devant la légende brésilienne José Aldo sur décision unanime.