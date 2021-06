UFC: la Française Fiorot terrasse Ricci d'un TKO monstrueux

Manon Fiorot a remporté une deuxième victoire en autant de combats à l’UFC samedi soir à Las Vegas. La Française a infligé un terrible TKO à Tabatha Ricci pendant la deuxième reprise et poursuit son ascension chez les poids mouches.

"Si je réussis un nouveau KO, je pense que je peux rejoindre directement au moins le top 15", avait promis Manon Fiorot pour RMC Sport avant son deuxième combat à l’UFC ce samedi à Las Vegas.

Le niveau de son duel face à Tabatha Ricci et l’énorme TKO infligée par la Française pourrait bien lui donner rapidement une chance face à un membre du top 10 de la catégorie des poids mouches. La Française de 31 ans a enchaîné un deuxième succès consécutif dans l’octogone et possède désormais un bilan de 7 victoires (pour une défaite) en MMA.

Remplaçante à la dernière minute de l’Ukrainienne Maryna Moroz, Tabatha Ricci espérait s’offrir une sixième victoire chez les pros pour ses débuts à l’UFC mais la Brésilienne s’est révélée bien impuissante face à la furia de Manon Fiorot.

Beaucoup plus offensive, "The Beast" a agressé sa rivale et parfaitement maîtrisé son combat. Si la Brésilienne a essayé d’amener ce duel au sol, la Niçoise a parfaitement défendu et contré sa rivale. Histoire de faire un peu plus grimper sa côte au sein de de la prestigieuse organisation dirigée par Dana White, la Tricolore a encore accéléré pour éteindre son adversaire du jour.

Fiorot: "Je suis là pour fighter"

Après un premier et superbe enchaînement de coups de poing pour envoyer Ricci au sol, Manon Fiorot a terminé le travail avec brio. Si Tabatha Ricci a brièvement tenté de se relever, la Française a enchaîné avec un nouveau déluge de coups le long de la cage et contraint l’arbitre à mettre fin au supplice.

"C’est vrai qu’au début j’étais un peu déçue de ce changement d’adversaire car je voulais vraiment montrer mon niveau contre une fille du top 15, a expliqué Manon Fiorot après son succès très convaincant. Mais après c’est mon travail et je suis là pour fighter (sic). Je suis vraiment contente d’avoir pu trouver cette adversaire en trois jours. Merci à Tabatha Ricci. J’espère avoir un autre combat très prochainement."

Toujours invaincue en deux combats à l’UFC, Manon Fiorot a marqué les esprits avec sa très grosse victoire ce samedi. De quoi probablement lui ouvrir très rapidement les portes du top 10 et de la carte principale à Las Vegas. Petit point à revoir, elle risque rapidement d’avoir à délaisser le français pour répondre aux questions Michael Bisping après chacune de ses victoires dans l’octogone.