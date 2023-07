UFC: la légende Ronda Rousey bientôt de retour?

Plus montée dans la cage de l’UFC depuis décembre 2016, Ronda Rousey va-t-elle faire son retour dans l’octogone? Plusieurs informations alimentent cette rumeur. Et une adversaire en particulier ferait beaucoup de sens pour l’ancienne championne des coqs. Explications.

Six ans et demi qu’on ne l’a pas vue dans la cage. Mais il suffit que son nom soit prononcé pour voir la machine à rumeurs s’allumer. Et si Ronda Rousey faisait son retour dans l’octogone de l’UFC? Explosée en moins d’une minute par Amanda Nunes en décembre 2016, un an après avoir perdu sa couronne des coqs sur un violent KO infligé par Holly Holm, celle dont la popularité avait convaincu Dana White d’ouvrir les combats UFC aux femmes en 2013 – alors qu’il avait auparavant déclaré que cela n’arriverait jamais – n’a plus remis les pieds dans le monde du MMA depuis cette défaite. "Rowdy" a préféré continuer sa route dans le milieu du catch professionnel, avec des apparitions régulières du côté de la WWE (World Wrestling Entertainment).

Mais les derniers jours ont alimenté l’idée de la revoir à l’UFC. Il y a d’abord eu l’information sur sa volonté de ne pas renégocier un nouveau contrat après la fin de son engagement avec la WWE. Il y a aussi sa participation à une publicité pour la marque DraftKings autour de l’UFC 290 du week-end dernier à Las Vegas. Il y a, enfin, les déclarations de Chelsea Chandler. Numéro 15 du classement des coqs (-61 kg), ancien royaume de Rousey qui avait défendu six fois sa ceinture dans cette catégorie entre 2013 et 2015, la combattante américaine opposée à Norma Dumont ce week-end à Las Vegas a lâché une bombe en réponse à une question sur l’absence de championne dans cette division depuis la retraite de la reine Amanda Nunes début juin: "J’ai entendu dire que Ronda allait faire son retour chez les plumes" (-66 kg).

Alors, info ou intox? Difficile à dire en l’absence de déclaration de la principale intéressée, aujourd’hui âgée de 36 ans. Mais plusieurs arguments peuvent alimenter l’idée. Alors qu’elle n’a jamais officiellement prononcé le mot "retraite" au sujet du MMA, celle qui participe actuellement au show de téléréalité Stars on Mars sur la chaîne FOX – des célébrités réunies dans un cadre qui simule une colonie humaine sur Mars avec des épreuves entraînant les éliminations – a toujours paru fermer la porte à un retour ces dernières années.

En 2020, elle semblait même catégorique: "Il ne se passe pas un jour sans qu’on me demande de combattre en MMA. (…) Mais je suis à un point où je ne veux plus me sacrifier et sacrifier ma famille pour prouver quoi que ce soit à des gens qui n’en ont rien à faire de moi. (…) Je n’ai plus besoin de combattre pour prouver que je suis la plus grande de tous les temps quand je sais déjà que je le suis." Deux ans plus tard, Rousey confirmait l’idée mais en laissant une ouverture pour une des premières stars féminines du MMA, celle qui l’avait inspirée à rentrer dans ce milieu (depuis devenue actrice): "Il n’y a qu’une seule personne pour laquelle je reviendrais, c’est Gina Carano. C’est juste du respect car je l’aime. Si elle voulait m’affronter, à n’importe quelle poids ou même dans mon jardin, je serais là. C’est quand elle veut."

Mais la situation a changé et pourrait l’inciter à revenir sur ses paroles. Avec le départ de Nunes, Rousey a la garantie de ne plus croiser celle qui l’avait traumatisée de coups lors de sa dernière sortie dans une cage. La voir revenir chez les plumes, catégorie morte à l’UFC (il n’y a plus de championne ni de classement officiel) avec la retraite de la Brésilienne, serait d’abord le meilleur moyen de revigorer cette division si l’organisation numéro 1 du MMA souhaitait le faire. Coach de l’ancien double champion Henry Cejudo, Eric Albarracin a résumé la chose ces derniers jours sur les réseaux sociaux: "Elle devrait revenir chez les plumes pour sauver cette catégorie".

Si jamais elle parvenait à prendre cette ceinture, une perspective qui n’(enchante pas certains à l’image du commentateur américain Jon Anik qui ne comprendrait pas qu’on la catapulte vers un combat pour un titre après une telle absence malgré son passé, son nom serait encore un peu plus gravé dans le grand récit de l’UFC, où personne ne la considère aujourd’hui comme la plus grande combattante de l’histoire même si il y a peu de doute sur le fait qu’elle ait été la plus influente. D’autant qu’un énorme choc pourrait l’attendre à ce poids.

Deux fois victorieuse du tournoi du PFL chez les -70 kg (légers) en 2019 et 2021, avant d’être battue en finale en 2022, Kayla Harrison a longtemps été au centre de rumeurs la liant à Nunes pour un gros combat à l’UFC chez les plumes, catégorie dans laquelle elle avait combattu une fois au PFL en 2020. Particularité de cette combattante ? Double championne olympique de judo, en 2012 et 2016, soit le profil parfait pour être opposée à une Rousey médaillé olympique (bronze) dans la discipline en 2008. Face à une adversaire connue et dont le style collerait parfaitement au sien, avec moins de chance de se faire éteindre en striking, l’affaire ferait sens. Et serait sans doute très vendeuse. On ne sait pas encore si Ronda Rousey fera son retour à l’UFC ou non. Mais si cela arrive, on peut déjà garantir que ce sera un énorme événement. Tout à fait mérité vu de qui on parle.