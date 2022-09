UFC: la nouvelle démonstration du phénomène Chimaev face à Holland

Après avoir manqué la pesé, Khamzat Chimaev qui devait initialement affronter Nate Diaz samedi au maint event de l’UFC 279 a finalement défié Kevin Holland. Le phénomène du MMA s’est imposé au premier round par soumission.

Rien ne semble freiner l’ascension de Khamzat Chimaev. Pas même des bagarres en coulisse ou une pesée manquée. Vendredi, le combattant suédois d'origine tchétchène qui devait affronter Nate Diaz lors du main event de l’UFC 279 tombait pourtant de haut en manquant sa pesée pour environ 3,4kg. La carte chamboulée, il héritait finalement comme adversaire de Kevin Holland en co-main event tandis que Diaz allait se frotter à Tony Ferguson, qu'il finira par dominer.

"Il y a quoi maintenant ?"

Mais il en fallait visiblement plus pour déstabiliser Chimaev qui, fidèle à sa réputation, n’a fait qu’une bouchée de l'Américain. Samedi à la T-Mobile Arena de Las Vegas, il lui a fallu 2'13 dans le premier round pour s’imposer. Le temps d’un étranglement et d’une soumission et l’Américain était vaincu. Malgré des sifflets venus des tribunes, le phénomène pouvait alors savourer sa revanche dans la cage : "Dites quelque chose ! Il y a quoi maintenant ? Je vais tuer tout le monde", a-t-il hurlé dans le micro, tout en retenu.