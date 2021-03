UFC: la pépite Chimaev annonce sa retraite à cause du Covid, White dément

Révélation de l’UFC en 2020, Khamzat Chimaev n’a pas pu affronter Leon Edwards en janvier puis en mars en raison d’un Covid. Mais la maladie semble avoir des conséquences plus graves puisque le Suédois, né en Tchétchénie, a annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux! Avant de voir le boss de l’UFC, Dana White, démentir cette annonce, prononcée selon lui sous le coup de l’émotion.

C’est sans doute un thème pas encore assez abordé dans les débats sur la crise sanitaire actuelle. Les conséquences d’un Covid "long". Qui se révèlent parfois dévastatrices même pour des athlètes dans la force de l’âge. Khamat Chimaev vient d’en apporter un exemple frappant. Véritable révélation de l’UFC en 2020, où il avait signé deux victoires en dix jours chez les welters et les moyens en juillet avant de stopper Gerald Meerschaert en moins de vingt secondes et un coup de poing destructeur en septembre. Beaucoup de talent, une volonté de monter dans l’octogone dès que possible qui ravit son patron Dana White comme les fans: le Suédois né en Tchétchénie a tout pour devenir une star et a vite vu sa notoriété grimper.

"Mon cœur et mon corps me disent tout"

Mais depuis, le Covid est passé par là. La maladie l’avait d’abord privé d’un test ultra important – qui aurait pu le propulser vers un combat pour le titre des welters contre le champion Kamaru Usman – en décembre contre le numéro 3 du classement des welters, le Britannique Leon Edwards, en raison d’un test positif pour ce dernier. Le combat avait été reporté en janvier puis en mars mais c’est cette fois Chimaev qui voyait les conséquences du Covid l’obliger à dire non. Elles le poussent aujourd’hui à aller plus loin puisque le garçon a annoncé ces dernières heures… sa retraite! Chimev a pris la parole via un post Instagram (en russe) dans lequel le message paraît clair: "Je veux dire merci à tous ceux qui m’ont soutenu dans ce voyage dans ce sport. Je pense que j’en ai fini. Je sais que je n’ai pas pris la ceinture mais ce n’est pas la victoire la plus importante dans cette vie. Cela peut vous bouleverser mais mon cœur et mon corps me disent tout. Je veux dire un grand merci à mon équipe du Allstars Training Center et à l’UFC."

Chimaev a également posté une photo dans une "story" Instagram où on peut voir une traînée de sang dans un lavabo, accompagnée de ces mots: "Je ne sais pas ce qu’est cette maladie mais il n’est pas facile de s’en débarrasser". Alors, retraité à vingt-six ans, Khamzat? White affirme le contraire. Alors que l’UFC a rapatrié Chimaev à Las Vegas en février pour aider son traitement, le patron exécutif de l’organisation a expliqué au site MMA Junkie qu’il lui avait parlé suite pour clarifier les choses et que rien n’était encore fait, bien au contraire: "Quand il est arrivé, les docteurs se sont occupés de lui et l’ont mis sous prednisone, qui est un méchant stéroïde. Il est censé prendre ce truc, se reposer et se remettre. Mais il est parti s’entraîner aujourd’hui, il s’est senti comme une merde, ça l’a beaucoup touché et il a posté ça. Il n’est pas censé s’entraîner mais ce mec est un sauvage. Il veut combattre tous les week-ends et là, il ne peut même plus s’entraîner, ça lui pèse beaucoup, il est très frustré et ça l’a poussé à faire ce message. Mais il ne va pas prendre sa retraite."

White ajoute toujours croire à un retour de Chimaev dans l’octogone en juin prochain. Quelques heures plus tard, le manager du combattant, Ali Abdelaziz, laissait pour sa part la place au doute dans un message sur Twitter: "J’aime vraiment ce jeune homme et je le soutiendrai peu importe ce qu’il fait". En décembre, Abdelaziz avait révélé le Covid de son client et les problèmes pulmonaires qui en découlaient, indiquant que son combattant avait "besoin de prendre le temps nécessaire pour récupérer". Selon ses représentants, Chimaev a été plusieurs fois hospitalisé pour cette raison. Dans une vidéo, un membre de son équipe de management, Majdi Shammas, avait par exemple expliqué qu’il s’était mis à tousser après deux rounds de travail lors de sa préparation pour le combat contre Edwards en mars avant d’être transporté en urgence à l’hôpital. Shammas avait également précisé que le combattant lui avait alors dit avoir pensé qu’il allait mourir. Se remettra-t-il assez pour revenir sur des paroles prononcées sous le coup de l’émotion et remonter dans la cage? Les séquelles de son Covid l’en empêcheront-ils encore pour quelques temps? La suite au prochain épisode.