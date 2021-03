UFC: la star Nate Diaz de retour dans l’octogone en mai, pour une première

Absent depuis novembre 2019 et sa défaite contre Jorge Masvidal pour le titre "BMF", la légende Nate Diaz sera de retour dans l’octogone le 15 mai lors de l’UFC 262 pour un combat chez les welters face au Britannique Leon Edwards. Un choc qui se fera en cinq rounds, première historique pour un combat sans titre en jeu qui n’est pas le "main event" de la soirée.

Il n’a jamais remporté de ceinture à l’UFC (ou ailleurs), même celle du "Baddest Motherfucker" qui le représente tant. Son bilan en carrière, 20-12, est très loin d’être le plus reluisant de l’histoire. Mais quand Nate Diaz combat dans l’octogone, comme son grand frère Nick d’ailleurs, vous pouvez être certain que le monde du MMA a les yeux rivés sur l’écran. Légende de sa discipline, combattant-né qui n’hésite jamais à se lancer dans une "guerre", le vainqueur du show The Ultimate Fighter 5 (en 2007) jouit d’une aura et d’une mystique immenses autour de son nom.

>> L'UFC en exclusivité sur RMC Sport, abonnez-vous ici pour ne pas manquer le retour de Nate Diaz et toutes les soirées de l'année

Une notoriété qui avait explosé au-delà du cercle des initiés quand le garçon de Stockton (Californie) avait infligé, en mars 2016, sa première défaite à l’UFC à un Conor McGregor qui sortait de sa victoire express sur José Aldo pour le titre des plumes. Les aficionados du MMA et de l’UFC aiment Diaz, quoi, et adorent le voir combattre. Ça tombe bien, ils vont en avoir l’occasion le 15 mai. C’est la belle surprise du jour: plus d’un an et demi après sa dernière apparition dans la cage, une défaite sur Jorge Masvidal pour le titre "BMF" début novembre 2019 au Madison Square Garden de New York (arrêt médical après le troisième round en raison de coupures), le Californien fera son retour à Houston (Texas) à l’occasion de l’événement UFC 262 où il sera opposé au Britannique Leon Edwards.

Numéro 3 des challengers du titre des welters, ce dernier aurait pu affronter le numéro 1 de ce classement, Colby Covington, mais l’UFC n’a pas pu se mettre d’accord avec l’Américain. Edwards, lancé sur une série de neuf combats sans défaite (la dernière date de décembre 2015) dont huit victoires, reste sur un "no contest" face à Belal Muhammad – il lui avait porté un coup involontaire dans l’œil, ce qui avait obligé à arrêter le combat – mi-mars après plus d’un an sans combattre et espère désormais battre Diaz pour s’assurer un rendez-vous pour le titre avec le champion des welters Kamaru Usman.

Mais on peut être sûr que Nate, qui présente un bilan de 3-2 sur ses cinq dernières sorties dans l’octogone, ne l’entend pas de cette oreille et compte créer la surprise pour se placer vers les sommets de cette catégorie. Leur affrontement sera également le cadre d’une première: l’UFC a prévu la chose en cinq rounds, ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire de l’organisation pour un combat sans titre en jeu qui n’est pas le "main event" (combat principal) d’un événement. Le "main event" opposera le Brésilien Charles Oliveira à l’Américain Michael Chandler pour le titre des légers, devenu vacant avec la retraite du désormais ex-champion invaincu Khabib Nurmagomedov. Un combat qui donne envie. Mais avec Nate Diaz au programme, la carte de cet UFC 262 prend tout de suite un éclat supplémentaire.