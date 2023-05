UFC: la téléréalité avec McGregor diffusée sur RMC Sport !

Très attendue, la nouvelle saison de l’émission de téléréalité The Ultimate Fighter va voir le retoiur de Conor McGregor à l’UFC, opposé à Michael Chandler comme coaches de deux équipes. Un show à retrouver sur RMC Sport, qui diffusera un épisode tous les jeudis à partir du 1er juin.

L’année 2023 a déjà vu ceux de Jon Jones et Henry Cejudo. Mais ce retour-là est bien plus attendu par le grand public. Deux ans après son dernier combat, terminé sur une grave blessure à la jambe face à Dustin Poirier en juillet 2021, Conor McGregor va faire son grand retour dans l’octogone de l’UFC face à Michael Chandler.

Si la date de leur combat n’est pas encore connue, les rumeurs évoquant novembre ou décembre en raison d’un timing à respecter pour revenir dans le pool antidopage pour la superstar irlandaise, McGregor et Chandler vont arriver bien avant sur nos écrans.Ils sont en effet les coaches de la nouvelle saison de The Ultumate Fighter, l’émission de téléréalité de l’UFC qui offre un contrat dans l’organisation à son vainqueur.

Du grand spectacle en vue

Une émission que vous allez pouvoir retrouver sur RMC Sport, avec une diffusion d’un épisode en version originale sous-titrée tous les jeudis pendant douze semaines, à partir du 1er juin, à 21h sur RMC Sport 2. Principe de ce show ? Deux équipes qui s’affrontent, avec chacune une star pour les coacher, et les deux entraîneurs qui s’affrontent à la fin (en général car ce n’était parfois pas le cas).

Et avec McGregor, qui avait déjà participé à une édition du TUF en 2015, on peut s’attendre à du grand spectacle. Les premières rumeurs sur le tournage, qui avait commencé en février, évoquaient entre autres une violente poussette dans la cage et une gifle infligée par l’un de deux coaches à l’autre. Vu les images dans la bande-annonce, on peut se douter que ces informations étaient réelles. On va pouvoir très vite le vérifier. Et tout ça sur RMC Sport.