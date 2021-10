UFC: le choc pour le titre Ngannou-Gane officialisé pour le 22 janvier, en Californie

L’UFC a officialisé ce samedi la date et le lieu du combat entre le champion Francis Ngannou et le champion "intérimaire" Ciryl Gane pour la ceinture des lourds. Comme attendu, ce sera le 22 janvier lors de l’événement UFC 270 à Anaheim (Californie). Un moment d’histoire pour le MMA français et un combat à forte histoire entre les deux anciens coéquipiers du MMA Factory parisien.

Pour le MMA français, ce sera Noël après l’heure. Comme annoncé depuis plusieurs jours, le combat pour le titre des lourds de l’UFC entre Francis Ngannou et Ciryl Gane aura lieu le 22 janvier prochain, "main event" (combat principal) de l’événement UFC 270. Mais alors qu’on espérait Paris et attendait Las Vegas, les yeux devront se tourner du côté de la Californie et du Honda Center d’Anaheim, dans la banlieue de Los Angeles. Pour un nouveau moment d’histoire signé du phénomène "Bon Gamin."

Après avoir été le premier Français à décrocher une ceinture à l’UFC avec son titre "intérimaire" récolté en août dernier en marchant sur Derrick Lewis, Ciryl Gane va tenter de prendre la "vraie" ceinture, le titre en bonne et due forme, forcément une autre première pour le MMA tricolore. Le tout moins de trois ans et demi après son premier combat dans la discipline, du duel pour le titre d’une organisation canadienne, signe annonciateur d’une carrière en boulet de canon pour celui qui avait déjà tout renversé en muay-thaï après avoir commencé les arts martiaux sur le tard. Jamais vraiment inquiété dans la cage depuis ses débuts (10-0 dont 7-0 à l’UFC), le Vendéen de 31 ans exilé à Paris file tout droit vers le trône.

Ngannou peut éteindre la lumière n’importe quand

Mais en face, il n’y a pas n’importe qui. Autre phénomène qui a roulé sur les adversaires dès ses débuts, Francis Ngannou (16-3 dont 10-2 à l’UFC) possède la force de frappe la plus terrifiante de la catégorie. Le champion officiel des lourds, sacré après avoir pris sa revanche sur Stipe Miocic en mars dernier, peut éteindre la lumière n’importe quand de sa droite dévastatrice. Plus technique, Gane devra s’en méfier comme de la peste pour triompher. L’opposition de style s’annonce savoureuse. Mais il y a tellement plus. Un storytelling dingue, scénario de film pour un duel que tout le MMA français attend depuis des mois.

Ngannou et Gane ont un énorme point commun : ils sont venus à la discipline au MMA Factory, la salle parisienne dirigée par le "King" Fernand Lopez qui fournit un gros contingent de combattants. Ils ont été "coéquipiers", ils ont fait plusieurs séances de sparring ensemble, avec des extraits vidéo qui tournent déjà sur les réseaux sociaux et des légendes qui se racontent chez les témoins de l’époque, ils ont été formés par le même coach, dans la même salle, quittée par Ngannou en 2018 après sa défaite contre Miocic lors de sa première chance pour le titre.

Le Camerounais au parcours cabossé avait été recueilli par Lopez à son arrivée en Paris comme migrant, avant de trouver sa voie dans le MMA auprès de ce coach dont il finira par s’émanciper sans fracas mais sans marquer une grande reconnaissance non plus. Ngannou habite désormais à Las Vegas et a encore évolué et progressé depuis cette époque, la preuve lors de sa dernière sortie dans l’octogone, mais les deux camps partagent assez de souvenirs communs pour rajouter du piquant à une affaire qui ne manquera pas d’exciter des médias spécialisés qui vont guetter les punchlines. Les deux combattants ont trois mois pour se préparer et commenter encore et encore les enjeux sans oublier de remuer le passé. Ngannou-Gane pour le titre incontesté des lourds de l’UFC. Tout le MMA français en rêvait. Le 22 janvier, l’attente se transforme en réalité.