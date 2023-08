UFC: "Le combat de sa vie", le film RMC Sport sur Manon Fiorot avant son choc contre Rose Namajunas

Opposé à la légende Rose Namajunas pour la deuxième édition de l’UFC Paris, un rendez-vous qui doit la mener à un combat pour le titre des mouches en cas de victoire, Manon Fiorot va disputer le combat de sa vie le 2 septembre. Avant ce choc, RMC Sport vous propose un film exceptionnel pour (mieux) découvrir celle qui pourrait devenir la première représentante française hommes et femmes confondus à gagner un titre incontesté à l’UFC, la plus grande organisation de MMA.

Elle va disputer le combat de sa vie. Qui peut mener au combat de sa vie. Meilleure combattante française de MMA, numéro 2 du classement des challengers des mouches (-57 kilos) à l’UFC, Manon Fiorot a rendez-vous avec son histoire et celle de sa discipline le 2 septembre à l’Accor Arena pour la deuxième édition de l’UFC Paris. Face à la légende américaine Rose Namajunas, considérée par la plupart des spécialistes comme une des cinq plus grandes combattantes de l’histoire et ancienne double championne de la catégorie inférieure qui monte de division pour l’occasion, la Niçoise dispute une "demi-finale" mondiale.

>> Vivez l'UFC Paris et toutes les soirées UFC avec les offres RMC Sport

Un choc qui doit l’envoyer si tout va bien à un combat pour le titre face à la championne Alexa Grasso ou l’ancienne reine Valentina Shevchenko (les deux s’affrontent dans une revanche le 16 septembre à Las Vegas). Avec au bout de cette quête l’occasion de devenir la première représentante tricolore hommes et femmes confondues à conquérir le titre incontesté de la plus grande organisation de MMA de la planète.

Avant ce rendez-vous face à Namajunas qui peut légitimement revendiquer le titre de plus grand combat de MMA jamais organisé sur le sol français jusque-là, RMC Sport vous propose un film exceptionnel pour mieux découvrir "The Beast" (son surnom), celle qui devient une véritable guerrière une fois les portes de l’octogone refermées. Au programme? Une heure dix d’images exclusives avec des tournages auprès de Fiorot et de son clan – son entraîner et compagnon Aldric Cassata, sa mère, etc – à Nice mais aussi aux Etats-Unis, à Denver, à la rencontre de Namajunas.

L’occasion de (mieux) découvrir le parcours sportif plus que brillant de l’ancienne championne du monde amateur et championne à l’EFC et à l’UAE Warriors mais aussi une histoire personnelle qui explique son feu intérieur avec la perte trop précoce d’un papa ancien lutteur qui était un modèle. Absente en septembre 2022 du premier UFC Paris en raison d’une blessure, Manon Fiorot va disputer le combat de sa vie. Et pour se préparer à ce choc tant attendu, rien de mieux que de découvrir le film de sa vie. Celle d’une championne qui peut marquer l’histoire de son sport et devenir à terme l’une des grandes stars du sport français féminin mais aussi global.