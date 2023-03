UFC: le combattant Jeff Molina contraint de révéler sa bisexualité après la diffusion d’une vidéo intime

La fuite d'une vidéo intime avec un homme sur les réseaux sociaux a poussé le combattant de l’UFC Jeff Molina à faire son coming out. L'Américain de 25 ans a révélé sa bisexualité dans un message posté vendredi sur Twitter.

Avec trois victoires en trois combats à l’UFC, un statut d'espoir des poids mouches et une suspension en cours liée à l’implication présumée de son coach, James Krause, dans une affaire de paris sportifs, la carrière de Jeff Molina est déjà bien remplie pour un combattant de 25 ans. Depuis vendredi, l’Américain fait de nouveau parler de lui pour un acte courageux qui trouve son origine très loin de l’octogone.

Jeudi, une vidéo intime "d'El Jefe" en compagnie d’un homme a fuité sur les réseaux, obligeant le combattant à faire son coming out en révélant publiquement sa bisexualité : "Ce n’est pas la façon dont je voulais le faire, mais l’opportunité de le faire quand j’étais prêt m’a été enlevée, a écrit Jeff Molina dans un long message posté sur les réseaux sociaux. J’ai essayé de garder ma vie amoureuse à l’écart des médias. J’ai fréquenté des filles toute ma vie et j’ai étouffé les sentiments que j’avais au lycée dans l’équipe de lutte, à l’université dans le MMA, et même après avoir réalisé une partie de mon rêve en entrant à l’UFC."

Il ne veut pas être étiquetté comme le "combattant gay de l’UFC"

Dans son message, Molina rappelle qu’en MMA, la plupart des fans sont des "homophobes idiots" et dit ne pas comprendre qu’il puisse être regardé différemment par ses amis ou ses partenaires pour quelque chose qu’il ne peut pas contrôler.

"Je voulais être reconnu pour mes compétences et ce à quoi j’ai consacré les onze dernières années de ma vie, et non pour le "combattant bi de l’UFC" qui, j’en suis sûr, serait simplement traduit par "combattant gay de l’UFC." Jeff Molina est premier le combattant masculin de l’UFC à affirmer son appartenance à la communauté LGBT+.