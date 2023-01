UFC: le coup de gueule d’Imavov contre les haters sur les réseaux sociaux

Le combattant français Nassourdine Imavov a dénoncé les critiques sur les réseaux sociaux une semaine après sa défaite sur décision unanime contre l’Américain Sean Strickland lors de son premier combat principal.

Nassourdine Imavov digère mal les dérapages sur les réseaux sociaux. Le combattant français a repris une citation récente de la légende de la boxe Mike Tyson pour dénoncer les critiques et insultes dont il est la cible depuis sa défaite contre l’Américain Sean Strickland, samedi 14 janvier dernier. "Les réseaux sociaux vous ont tous trop mis à l'aise avec le fait de manquer de respect aux gens sans vous faire casser la gueule pour cela", a écrit le natif du Daghestan sur son compte Twitter.

Pour son premier main event à l’UFC à Las Vegas, le combattant de 27 ans s’était incliné par décision unanime à l’issue des cinq rounds. Un verdict serré face à un adversaire plus expérimenté évoluant dans la catégorie de poids supérieure. Alors qu’il devait initialement affronter Kelvin Gastelum chez les poids moyens (-84kg), ce dernier a déclaré forfait en raison d’une blessure à la bouche quelques jours seulement avant le combat, contraignant Imavov à changer ses plans.

Le Français avait donc accepté de combattre chez les lourds-légers (-93kg) face à un adversaire mieux classé (Strickland était 7e des lourds-légers, Imanov 12e des moyens). Après avoir livré un gros combat, il a finalement cédé. "Put.. j’ai merdé", avait-il lâché à chaud le Sniper au micro de RMC Sport 2.

Il n’a pas vraiment apprécié les critiques depuis. Cédric Doumbé, combattant UFC franco-camerounais, avait notamment estimé qu’Imavov pouvait faire mieux face à "un sac de frappe" en référence à Strickland. "Un champion c’est pas juste un mec bon, a-t-il lâché. Des mecs bons il y en a plein à la salle. Des champions du monde de la salle il y en a partout, et moi-même des fois je galère contre des mecs. Mais ces mecs après en combat ils sont zéros. La différence entre un mec très fort et un champion, c’est que le mec très fort ne saura pas prendre toutes ses qualités et les mettre à son service au moment où il en a le plus besoin."