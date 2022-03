UFC: le film RMC Sport sur l’explosif combat Masvidal-Covington, meilleurs amis devenus meilleurs ennemis

Anciens amis proches, partenaires d'entraînement et mêmes colocataires, Jorge Masvidal et Colby Covington ont depuis vu leur relation sombrer dans l'animosité féroce et vont pouvoir régler leurs comptes dans la cage ce week-end en combat principal de l'événement UFC 272 (en direct et en exclusivité dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 3h sur RMC Sport 2). Une rivalité pas comme les autres racontée dans un film RMC Sport.

Ils se sont aimés. Ils ont tout partagé ou presque, partenaires d’entraînement chez American Top Team en Floride, meilleurs potes, "frères" de mères différentes, colocataires. Quand ils étaient ensemble au micro, leurs phrases racontaient front commun et ambition parallèle: "On monte au sommet ensemble" ou encore "C’est nous deux contre le reste du monde". Mais ce samedi soir, à Las Vegas, les liens qui unissaient un temps Colby Covington et Jorge Masvidal seront loin. Très loin.

En apothéose de l’UFC 272, les deux Américains au style opposé – Covington plus lutteur, Masvidal plus boxeur – vont se retrouver dans la cage pour cinq fois cinq minutes où ils pourront régler leurs comptes et mettre un point d’exclamation sur leur roman. Celui de deux meilleurs amis devenus meilleurs ennemis. Si les histoires d’amour finissent mal, en général, celle de l’ancien lutteur universitaire de haut niveau (Covington) et du descendant d’immigré cubain qui a bâti sa légende sur des combats de rue à Miami et devenu superstar avec le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC (Masvidal) ne déroge pas à cette règle.

Une escalade verbale sans fin

Une séparation sous fond d’animosité grandissante au fil du temps, à partir de 2017, quand Covington a transformé son personnage public pour devenir plus chambreur, irrévérencieux et polémique, plus "vendeur" quoi, alors que sa carrière à l’UFC semblait compromise avant de devenir champion intérimaire des welters. Masvidal raconte comment son ancien copain a alors vrillé et l’accusera même de ne pas avoir payé un de leurs coaches communs chez ATT.

La tension monte et les tensions s’installent pendant plusieurs années, impliquant d’autres combattants de la salle comme Dustin Poirier ou Joanna Jedrzejczyk, au point de voir le fondateur et patron du gym Dan Lambert tenter d’instaurer une règle interdisant le trashtalking entre ses athlètes dans les interviews. Covington et Masvidal vont aller jusqu’à s’embrouiller dans les tribunes de l’UFC 241, en août 2019, avant de remettre ça à l’entraînement, à deux doigts d’en venir aux mains en dehors de tout combat officiel. Le tout finira par un départ officiel de Covington de chez ATT – il ne s’y entraînait déjà plus à temps plein depuis quelques mois – en mai 2020.

Depuis, alors que chacun a perdu deux fois contre le champion des welters Kamaru Usman, l’escalade verbale entre les deux a continué de plus belle. Elle va trouver son épilogue ce week-end dans une bataille fratricide qui s’annonce explosive, au point de voir l’UFC lui accorder une place en "main event" (combat principal) d’un événement numéroté en pay-per-view, chose rare pour un affrontement sans ceinture de champion en jeu. Il suffit d’écouter les deux pour comprendre. "Je t’ai ramené ici et je vais dégager ton cul d’ici, lance Masvidal. J’ai été choisi par l’univers pour te démolir le visage. L’univers va corriger cette erreur grâce à moi. Je vais m’assurer qu’il ne revienne pas."

Et "Gamebred", le "baddest motherf*****" de l'UFC, de prévoir ce que les médias écriront au lendemain du combat: "Colby Covington est en condition critique, on ne sait pas s’il va s’en sortir". Son ancien ami annonce lui aussi la couleur avec un clin d’œil au surnom que son rival s’est auto-attribué pour sa capacité à "baptiser" ses adversaires en les mettant KO, "Street Jesus": "Je veux ce combat depuis le jour où il m’a tourné le dos et où il m’a planté un couteau dans le dos comme le tocard qu’il est. Je vais le faire payer. Ce ne sera pas un baptême. Ce seront les funérailles du Judas des rues. Il n’y a aucun endroit où fuir, aucun endroit où te cacher."

Entre autres joyeusetés, et elles sont nombreuses tant les deux adorent la lumière et les micros, "Chaos" a aussi été vu en train de frapper à pleine patate un mannequin de grappling à l’entraînement en lui parlant comme s’il s’agissait de son adversaire dans la cage: "Tu veux me tourner le dos, Jorge?" A Las Vegas, il n’y aura plus de virtuel, plus rien pour les séparer. Avant ce choc très attendu, RMC Sport vous propose de tout savoir sur cette rivalité pas comme les autres à travers un film de près de sept minutes trente qui vous plonge dans les coulisses de cet antagonisme féroce. Régalez-vous. Avant de le faire à nouveau ce week-end avec leur combat.