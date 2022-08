UFC: le gros K-O de Vera sur Cruz à San Diego

Marlon Vera s'est défait de Dominick Cruz dans le main event de l'UFC Fight Night de San Diego à la faveur d'un coup de pied dans le quatrième round qui a cassé le nez de son adversaire.

Le main event de l'UFC Fight Night de San Diego aura livré sa dose de suspense. Très bien parti, l'ancien champion du monde Dominick Cruz inquiète Marlon Vera devant son public avant que l'Équatorien ne prenne le dessus à partir du deuxième round. C'est à la quatrième reprise que 'Chito' met fin au spectacle, assénant un violent coup de pied gauche dans le nez de son adversaire et mettant Cruz au sol. Quelques instants plus tard, constatant l'état de l'Américain, incapable de se relever, l'arbitre donne la victoire par K-O à Vera. Le vainqueur du jour confie ensuite dans la cage son envie de devenir champion du monde et de combattre face aux meilleurs.

Murzakanov et Cachoeira vainqueurs par K-O technique

Parmi les autres résultats de la soirée, Nate Landwehr s'st défait de David Onama dans le co-main event par décision majoritaire (28-28, 29-27, 29-27). Le duel des jeunes combattantes est revenu à Yazmin Jauregui contre Iasmin Lucindo, par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28). Enfin, Azamat Murzakanov et Priscila Cachoeira se sont imposés par KO technique respectivement face à Devin Clark et Ariane Lipski. Prochain rendez-vous dans la nuit du 20 au 21 août avec l'UFC 278 de Salt Lake City où un duel est attendu entre Kamaru Usman et Leon Edwards. Une nouvelle soirée à suivre sur les antennes de RMC Sport.