UFC: le gros KO de Morono sur "Cowboy" Cerrone

Alex Morono a remporté une très belle victoire à l'UFC dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas. Le Texan s'est imposé par KO dès le premier round face à Donald Cerrone.

Battu par Anthony Pettis pour la dernière de "Showtime" à l'UFC avant son départ vers la PFL, Alex Morono s'est parfaitement repris ce week-end lors de son duel face à Donald Cerrone. Face au Texan de 30 ans, "Cowboy" n'a rien pu faire et s'est incliné par TKO à quelques secondes de la fin du premier round.

Beaucoup plus incisif, Alex Morono s'est rué en attaque et a envoyé un déluge de coups de poing au vétéran de 38 ans. Après avoir titubé une première fois, l'ancien rival malheureux de Conor McGregor s'est retrouvé acculé contre la cage. Conscient de son avantage, Alex Morono "The Great White" a encore accéléré pour finir le travail et s'offrir une 19e victoire en 27 combats (pour 7 défaites un no-contest).

Sale série pour "Cowboy"

Si Alex Morono continue d'alterner les bonnes et les mauvaises performances à l'UFC, l'horizon est plus sombre pour Cerrone. Avec cette 16e défaite en 54 combats (36 victoires et 2 no-contest), l'expérimenté combattant enchaîne un sixième rendez-vous sans l'emporter.

Pire, après ces revers contre McGregor, Gaethje ou Ferguson, celui contre Morono semble encore lui faire franchir un cap et le rapprocher un peu plus de la retraite. Reste désormais à savoir comment Dana White va honorer son fidèle combattant et lui offrir une sortie digne de sa belle carrière en MMA.