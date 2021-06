UFC: le KO foudroyant de Brown sur Lima

L'UFC Fight Night qui se déroulait dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas a été marquée par l’impressionnant KO infligé par Matt Brown à Dhiego Lima. Le combat principal a vu le Korean Zombie s’imposer face Dan Ige.

Il y avait du KO dans l’air et surtout dans la cage samedi à Las Vegas à l’occasion de l’UFC Fight Night. Si le combat principal entre Chan Sung Jung, plus connu sous le nom de The Korean Zombie, et Dan Ige s’est terminé par la victoire du combattant coréen sur décision unanime, on retiendra aussi la prestation solide de Matt Brown face à Dhiego Lima.

Dans ce combat des poids mi-moyens, le vétéran de 40 ans (il combat à l’UFC depuis 13 ans), a triomphé au 2eme round après un énorme KO. Une droite terrible au visage du Brésilien a permis à celui qu’on surnomme "The Immortal" de remporter ce qui sera sans doute l’un de ses derniers succès, puisqu’il a annoncé que la fin de sa carrière était proche.