UFC: le KO foudroyant de Silva de Andrade sur Pirrello

L’UFC Fight Night qui se déroulait samedi à Las Vegas a été marqué par l’impressionnant KO infligé par le combattant de MMA brésilien Silva de Andre sur le Belge Gaetano Pirrello.

Le Brésil était à l’honneur samedi soir à Las Vegas. A l’occasion de l’UFC Night Flight, deux combattants auriverde étaient attendus dans la cage pour le main event de la soirée. Mais si Thiago Santos a battu Johnny Walker sur décision unanime (48-47, 48-47, 48-47), le duel entre ces deux représentants des mi-lourds n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses. "J’ai essayé de faire de mon mieux, de l’assommer mais c’était difficile de m’approcher de lui, a reconnu Thiago Santos après sa victoire. Il est grand et bouge vite."

Une gauche monstrueuse

Pour avoir du spectacle, il fallait venir un peu plus tôt. Et c’est un autre combattant brésilien, Douglas Silva de Andrade, qui a assuré le show. Opposé au Belge Gaetano Pirrello qui disputait son 2e combat à l'UFC et dont le rêve est de participer au grand événement qui pourrait se dérouler à Paris cet hiver, Silva de Andrade a été expéditif. Dès le 1er round, il a mis KO "El Tigre" sur une gauche monstrueuse. Du grand art.