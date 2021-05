UFC: le KO monstrueux de Prochazka sur Reyes

Le Main Event de l’UFC Flight Night samedi à Las Vagas a été marqué par un énorme KO du Tchèque Jiri Prochazka sur Dominick Reyes sur un coup de coude retourné.

C’est assurément l’un des KO de l’année. Si Jiri Prochazka est un nouveau venu à l’UFC, il a déjà l’assurance des très grands. Dans la catégorie des lourds-légers, il frappé un grand coup, dans tous les sens du terme, contre Dominick Reyes. Pour sa 2eme apparition dans l’octogone à l’UFC, le combattant de 28 ans a mis KO son adversaire sur un coup de coude retourné exceptionnel au 2eme round. Après avoir martyrisé Reyes au sol, il a pris définitivement le dessus et signé un KO magistral face au numéro 3 de la catégorie. Un geste instinctif a déclaré le héros de la nuit. "Après avoir pris un contre, je n’ai pas eu le temps de réfléchir."

Un nouveau rival pour Blachowicz et Teixeira

Après avoir déjà battu Volkan Oezdemir au mois de septembre pour ses débuts à l’UFC, celui qui occupe la 5eme place au ranking et reste sur 12 succès de rang en MMA bascule dans une nouvelle dimension avec ce nouveau triomphe. "C’était un très beau combat, a-t-il commenté presque timidement après sa victoire. Je veux simplement montrer ce qu’est la beauté des arts martiaux mais parfois je me précipite un peu et je commets des erreurs."

En attendant l'identité de son prochain adversaire, le prochain grand rendez-vous chez les lourds-légers est pour le mois de septembre avec le combat très attendu entre Jan Blachowicz, tenant de la ceinture, et son premier challenger Glover Teixeira. Deux champions qui pourraient bientôt aussi se frotter à Jiri Prochazka.