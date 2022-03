UFC: le phénomène Pimblett assure le show et domine Vargas

A domicile chez lui à Londres, Paddy "The Baddy" Pimblett s'est imposé samedi soir face au Mexicain Rodrigo Vargas pour son deuxième combat à l'UFC. Revivez la victoire de celui qui est présenté comme la future star de l'UFC.

Avec sa coupe au bol, sa gueule d’ange et ses innombrables punchlines, il ne laisse personne indifférent. Mais au-delà de son attitude et de sa faculté à attirer la lumière dès qu'on lui donne un micro, Paddy "The Baddy" Pimblett est un phénomène. Un combattant (très, très) sûr de lui que certains osent déjà comparer à la légende Conor McGregor. Il n’en est pas encore là. Mais à 27 ans, le Britannique a tout d’une superstar en devenir et il est sur la bonne voie.

Il réclame un combat à... Anfield

Pour son deuxième combat à l'UFC, qui avait lieu samedi soir à Londres (diffusé en direct et en exclusivité sur RMC Sport), il est venu à bout sans trembler du Mexicain Rodrigo "Kazula" Vargas (36 ans). Une victoire expéditive dès le premier round avec un gros travail au sol conclu par une soumission par étranglement arrière. Le tout dans une énorme ambiance, sur ses terres. Fidèle à sa réputation et déchaîné, il a célébré son succès avec des petites danses et une accolade avec Dana White, le boss de l'UFC.

"J'essaie de faire le plus possible, mes combats ne sont jamais ennuyeux. Je me mettrais 5 ou 6/10 ce soir, j'ai été surpris au début mais j'ai été capable d'inverser la tendance. Vous voyez cet événement ? C'est trop petit pour moi ici, amenez-moi à Anfield, on va le remplir !", a-t-il lancé, euphorique, après sa victoire.

En main-event de la soirée, son compatriote Tom Aspinall a lui confirmé son nouveau statut en venant à bout du Russe Alexander Volkov, sous les yeux de Ciryl Gane.