UFC: le pub de McGregor en Irlande attaqué au cocktail Molotov

Le bar appartenant à la star de l’UFC Conor McGregor a fait l’objet d’une attaque au cocktail Molotov dans la nuit de mercredi à jeudi à Dublin. Aucun blessé n’est à déplorer mais une enquête a été ouverte par la police irlandaise suite à cet incident.

Véritable star du MMA et de l’UFC, Conor McGregor poursuit sa convalescence après sa grosse blessure à la jambe contractée lors de sa défaite contre Dustin Poirier à l’UFC 264 en juillet 2021. Absent de l’octogone depuis plusieurs mois, l’Irlandais de 33 ans prépare son retour tout en s’occupant aussi de ses juteux business en parallèle. Une activité économique qui a bien failli subir un gros revers cette semaine après une attaque au cocktail Molotov contre le bar de Conor McGregor. Selon les éléments rapportés par le media local DublinLive, "The Black Forge Inn" a été attaqué par deux personnes durant la nuit de mercredi à jeudi.

Deux individus auraient été aperçus à scooter quelques instants avant le jet de projectiles enflammés. Les deux personnes en question auraient ensuite quitté les lieux, toujours à scooter, après avoir été prises en chasse par des gens sortis du bar appartenant au combattant de MMA.

Connor présent sur place dans la soirée

Aucune information n’a pour le moment filtré sur les causes de cette attaque. Le média irlandais confirme toutefois la présence de Connor McGregor au "Black Forge Inn" quelques heures avant l’attaque au cocktail Molotov.

"McGregor avait organisé une dégustation dans le pub, de sorte que les agresseurs présumés ont peut-être supposé qu'il était à l'intérieur", a ainsi expliqué la même source auprès de DublinLive. Un communiqué publié par les responsables du bar a ensuite précisé que l’ancien champion des légers et des plumes de l’UFC ne se trouvait plus dans son pub au moment de l’incident.

Pas de blessés mais une enquête, le pub a rouvert

Arrivés rapidement sur les lieux, les Gardai (les forces de police irlandaises) ont confirmé l’ouverture d’une enquête afin de faire la lumière sur cet assaut contre "The Black Forge Inn". La police irlandaise a lancé un appel à témoins afin de recueillir le plus d’informations possibles et espère également mettre la main sur de possible enregistrements de vidéosurveillance.

Malgré le jet de plusieurs cocktails Molotov sur le pub appartenant à Conor McGregor, les gérants ont assuré dans un communiqué que l’établissement n’avait subi aucun dommage et qu’ils étaient "ouverts et occupés comme toujours".

Tout semble donc être revenu à la normale pour "The Notorious". En avril 2021, la superstar irlandaise avait vendu une partie de sa marque de whisky pour 600 millions de dollars soit un peu plus de 500 millions d’euros. De quoi voir venir avant son retour tant attendu à l’UFC en 2022.