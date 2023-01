UFC: le retour de Conor McGregor se confirme… mais contre qui?

Le retour de Conor McGregor à l’UFC se précise. La superstar irlandaise pourrait coacher une équipe dans l’émission The Ultimate Fighter avant d’affronter le coach adverse. RMC Sport vous dresse la liste des candidats les plus crédibles.

La flamme allumée de ses mots commence à se transformer en gros feu. Conor McGregor, plus grande star de l’UFC et du monde du MMA, semble en route pour faire son retour dans la cage dans les mois à venir. Selon SevereMMA, un site spécialisé irlandais (avec sans doute de bonnes sources, donc), l’ancien champion des plumes et des légers de l’UFC officiera comme coach dans la trente-et-unième saison de l’émission The Ultimate Fighter, show qui mixe téléréalité et vrais combats pour offrir à son vainqueur un contrat dans la grande organisation de MMA. John Kavanagh, son coach de longue date, devrait l’épauler dans cette émission tournée à Las Vegas.

"The Notorious", absent de l’octogone de l’UFC depuis juillet 2021 et sa grave blessure (jambe cassée) lors de son troisième combat contre Dustin Poirier, avait évoqué il y a quelques jours une « proposition » pour endosser ce rôle et se disait partant pour cette 'immersion totale': "C’est ce dont j’ai besoin". Le TUF, qui va bénéficier de la popularité XXL de McGregor et de l’envie de le revoir à l’œuvre pour booster à coup sûr son audience, se conclut par un choc entre les coaches des deux équipes. Mais cela n’a pas toujours été le cas.

La première de McGregor comme coach dans l’émission, en 2015, juste dans sa montée en puissance vers les sommets avec un dernier épisode diffusé trois jours avant sa victoire en treize secondes sur Jose Aldo pour le trône incontesté des plumes, l’opposait à Urijah Faber. Un grand spectacle mais sans combat entre les deux au bout. L’UFC peut toujours prendre cette route, voire verser en mode total Hollywood en mettant sa poule aux œufs d’or face à Logan Paul, YouTubeur devenu catcheur/boxeur dans des exhibitions et frère de Jake, qui a teasé ces dernières heures une possible collaboration avec l’organisation mastodonte du MMA mondial. Mais mettre McGregor face à un véritable adversaire à croiser au bout dans la cage fait plus de sens. Alors, contre qui? Voici les candidats les plus crédibles.

Michael Chandler

Le nom qui revient souvent en premier dans les envies des fans. S’il reste sur trois défaites dans ses quatre derniers combats, Michael Chandler offre une garantie de spectacle. Chacune de ses sorties dans la cage donne une "guerre" inoubliable. Avec son style, basé en partie sur un striking sans peur en début de combat, où il avance constamment sur l’autre, un choc contre Conor McGregor promettrait des étincelles.



Arrivé à l’UFC sur le tard après une riche carrière, l’Américain a conscience de l’occasion qui se présente à lui sur le plan financier. Un combat en pay-per-view contre l’Irlandais est un jackpot. Alors il fait tout pour l’obtenir. "Iron" chauffe McGregor au micro à chaque occasion depuis plusieurs mois. Il le réclame. Il a encore très vite réagi quand l’ancien double champion a évoqué sa participation au TUF. Ce combat ferait sens. Mais ce n’est pas le seul.

Tony Ferguson

On évoquait déjà ce combat il y a quelques années, quand Tony Ferguson surfait la vague d’une série de douze victoires consécutives, dans laquelle il deviendra champion intérimaire des légers mais n’affrontera jamais son "ennemi" désigné Khabib Nurmagomedov. Vu les styles, McGregor-Ferguson est une autre garantie de spectacle. Dans la cage comme en conférence de presse. Et à ce stade de leur carrière, les voir s’affronter épouse une logique peut-être plus grande que pour n’importe quel nom.

L’Irlandais reste sur trois défaites sur ses quatre derniers combats et compte une seule victoire (Donald Cerrone, en janvier 2020) à l’UFC depuis 2016. L’Américain, lui, affiche cinq revers de rang et un dernier succès qui remonte à juin 2019. Si Conor McGregor compte revenir aux affaires pour plus d’un combat, avec de réelles ambitions sportives, lui opposer un adversaire en perte de vitesse et contre lequel aller chercher une victoire paraît probable pourrait s’apparenter au plan parfait. Ferguson a même avancé avoir lui aussi été contacté pour ce rôle quand "The Notorious" avait révélé avoir été approché pour coacher au TUF.

Nate Diaz

On part de plus loin. Question contractuelle. Après son dernier combat contre… Tony Ferguson, une victoire sur soumission en septembre dernier à l’UFC 279, où il devait d’abord affronter le monstre Khamzat Chimaev avant un problème médical dans la perte de poids de ce dernier, Nate Diaz n’est plus engagé avec l’organisation phare du MMA. L’Américain est libre de choisir où il veut combattre. La perspective d’une trilogie contre McGregor, qu’il avait soumis à la surprise de beaucoup à l’UFC 196 en mars 2016 avant la revanche de l’Irlandais sur décision quelques mois plus tard à l’UFC 202, n’a jamais quitté son esprit.

Diaz sait combien elle serait lucrative. Les souvenirs des deux premiers en tête, les fans seraient plus que partants. Sans compter la promesse de show au micro avant le choc. Si sa relation avec l’UFC et son patron exécutif Dana White n’a pas toujours été simple, les deux camps avaient échangé de jolis mots l’un pour l’autre il y a quelques mois au moment de la dernière du contrat de Diaz. Les imaginer s’entendre pour un contrat pour l’émission TUF accompagnée d’une troisième danse face à McGregor ne paraît pas ubuesque.

Un autre nom qui aurait fait sens…

… est celui de Jorge Masvidal, une des autres grosses stars de l’UFC. Un choc entre McGregor et le champion 'BMF', ceinture symbolique remportée en novembre 2019 face à Nate Diaz, en fait fantasmer beaucoup depuis maintenant quelques années. Ces deux grandes gueules proposeraient du grand spectacle en conférence de presse. Et ces deux spécialistes du striking qui ne fuient pas la bagarre promettraient un combat bouillant.

De quoi assurer un carton d’audience. Mais ce n’est pas dans les plans. Battu deux fois par Kamaru Usman pour le titre des welters en 2020 et 2021 puis par son ancien ami devenu meilleur ennemi Colby Covington en 2022, "Gamebred" tentera de retrouver le chemin de la victoire et des ambitions dans sa catégorie face au dangereux Brésilien Gilbert Burns en avril prochain à l’UFC 287.

"Je veux Conor mais Conor ne veut pas de moi, a expliqué Masvidal à propos de McGregor au micro de l’émission The MMA Hour. C’est chiant mais il n’en veut pas. Chaque fois que l’UFC en a parlé, il a stoppé la conversation. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis plus gros, je suis plus rapide, et on sait tous les deux que je frappe plus fort que lui, donc je le comprends. Ce n’est pas bon pour lui ni pour sa marque. Non seulement je le fracasserais mais je le ferais d’une façon qui n’est pas bonne pour sa marque, debout."