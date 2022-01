UFC: le témoignage touchant de la mère de Gane avant le combat contre Ngannou

Depuis La Roche-sur-Yon, les parents de Ciryl Gane se sont confiés à RMC Sport avant le combat événement de leur fils face à Francis Ngannou pour le titre de champion du monde des lourds en UFC. La mère du Français a expliqué pourquoi il lui est impossible de regarder les affrontements de son fils.

C’est leur "petit protégé". Quelques heures avant le combat tant attendu entre Ciryl Gane et Francis Ngannou, qui s’affrontent dans la nuit de samedi à dimanche en Californie pour le titre de champion du monde des lourds lors de l'UFC 270 (à suivre en exclusivité sur RMC Sport 2), les parents du Français ont accepté de se confier à RMC Sport, depuis leur appartement de La Roche-sur-Yon en Vendée. Maryse, la maman de Ciryl, a notamment expliqué pourquoi il lui est impossible de regarder les combats de son fils. Un témoignage très touchant.

>> Pour voir le combat sur RMC Sport c'est par ici

"Je ne peux pas, c’est trop violent, a-t-elle confié. Je ne veux pas qu’il soit abimé, ça me fait de la peine, j’ai peur pour lui. Quand ça touche mon fils, je ne vis plus, mais j’ai hâte ! Je ne vais pas du tout réussir à dormir, je ne vais pas pouvoir. Ma fille va m’envoyer un message pour me dire le résultat. Je vais avoir plein de messages mais je préfère rester seule, dans mon coin, et penser à lui. Je lui envoie mes petites pensées. J’espère que je vais l’aider moralement."

Le père de Ciryl, lui, n'a pas peur

Dans un entretien donné mardi à RMC Sport, Romain Gane, le père de Ciryl, avait de son côté indiqué ne pas avoir peur. "Moi, je n’ai jamais eu peur de personne et mon fils non plus, avait-il raconté. J’étais comme ça moi aussi. Je n’avais peur d’aucun adulte quand j’étais enfant… Je me défendais, mais je n’aimais pas la bagarre non plus. Ciryl est comme moi. Quel que soit le colosse, il n’a pas peur. Sa maman a peur, mais pas moi. Lui, il touche à tout, il court, il saute, il lève le genou… il sait tout faire. Et je sais qu’il s’est entraîné pour lutter."

Pour rappel, RMC Sport est l'unique diffuseur du combat en France avec une soirée spéciale. La carte préliminaire commencera à 2h, heure française, et la carte principale à 4h.