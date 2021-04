UFC: le troisième combat entre McGregor et Poirier serait signé

Le contrat entre Conor McGregor et Dustin Poirier serait signé selon ESPN, pour une nouvelle confrontation qui aura sans doute lieu le 10 juillet à l'occasion de l'UFC 264. Début janvier, l'Américain avait mis KO le champion irlandais.

A priori, c'est signé. Le troisième combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier devrait donc bien avoir lieu le 10 juillet lors de l'UFC 264, selon ESPN, qui s'appuie sur de "multiples sources" pour annoncer cette information.

Le média affirme ce vendredi soir que le contrat a été enfin signé par Dustin Poirier, vainqueur du précédent duel. Les documents auraient déjà été paraphés depuis plusieurs semaines par Conor McGregor, manifestement pressé de prendre sa revanche pour restaurer son honneur.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour vivre les meilleures soirées de l'UFC

Le lieu n'est pas encore fixé

Le 24 janvier, après un an sans combattre, Conor McGregor avait concédé la cinquième défaite de sa carrière. Dustin Poirier l'avait battu à l'occasion de l'UFC 257, aux Émirats Arabes Unis, après un peu plus de 2'30 de combat, par TKO dans le second round. Lors de leur premier affrontement, qui remonte à 2014, l'issue avait été inverse. "The Notorious" l'avait emporté par TKO avant la fin du premier round (en 109 secondes).

Depuis l'UFC 257, Conor McGregor a fait en sorte de se remettre d'une blessure à la jambe droite subie lors de cette défaite. Ce pépin physique avait conduit l'UFC à prononcer une sorte de suspension médicale, afin d'éviter tout retour prématuré dans une cage.

Le lieu de ce "McGregor-Poirier 3" n'est pas encore connu. ESPN souligne toutefois que l'événement devrait être ouvert au public. Ce qui permettrait à l'UFC de faire de cette série de combats l'une des plus lucratives de son histoire.