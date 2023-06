UFC: les blessures impressionnantes sur le visage de Vettori après sa défaite contre Cannonier

L’Italien Marvin Vettori a montré les stigmates de son visage en sang après sa défaite à l'UFC, samedi face à l’Américain Jared Cannonier.

On ne sort pas indemne d’un tel combat. Marvin Vettori a affiché des images de son visage tuméfié après son violent combat face à l’Américain Jared Cannonier. Coupures au nez, pommettes ouvertes et lèvre gonflée, l’Italien portait les stigmates visibles des très nombreux coups reçus par l’Américain dans le main event de l’UFC Vegas 75, samedi. Le combat entre le 3e (Vettori) et le 4e (Cannonier) chez les middleweights a tenu toutes ses promesses.

"L’homme le plus dur sur terre"

Patrick Vettori, frère de Marvin, a diffusé un autre cliché du combattant en meilleure posture après avoir été recousu. "L’homme le plus dur sur terre, a-t-il écrit sur Instagram. Toujours à tes côtés."

Considéré comme l’un des meilleurs "mentons" du circuit, pour sa capacité à encaisser les coups, Vettori a finalement concédé une nouvelle défaite à l'UFC (9-5-1 à l'UFC, 19-7-1 en carrière). Il faut dire que Cannonier a particulièrement bien porté son nom ce soir-là en envoyant 241 coups à son adversaire, effaçant le record dans sa catégorie de Sean Strickland contre Uriah Hall en 2021. S’il a tenu jusqu’ à la fin des cinq rounds, "The Italian Dream" s’est incliné sur décision unanime (49-45, 49-45 et 48-46).

"Je suis très fier de ma performance, a déclaré Cannonier après son combat. Je veux montrer que mon jeu a évolué, que je ne suis pas seulement capable de mettre des KO. Je suis content d’avoir pu montrer plus de choses sur ce combat. La suite? Ce que je veux, c’est un combat pour le titre. C’est pour ça que je suis ici. Je sais qu’il y a déjà un combat de prétendants (entre Robert Whittaker et Dricus Du Plessis le 8 juillet, ndlr) mais je suis prêt." La ceinture des poids moyens appartient à Israel Adesanya.