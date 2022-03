UFC: Les circonstances (terribles) de l’arrestation d’un ancien champion pour tentative de meurtre

Les circonstances de l’arrestation de Cain Velasquez, placé en détention pour tentative de meurtre suite à une fusillade, sont désormais connues: l’ancien champion des lourds de l'UFC aurait tiré sur un homme accusé d’avoir abusé sexuellement à plusieurs reprises un mineur parmi ses proches.

L’information a fait beaucoup réagir dans le milieu. Ancien double champion des lourds à l’UFC, Cain Velasquez a été arrêté et mis en détention ce lundi pour tentative de meurtre lors d’une fusillade à San José, en Californie. Mais jusque-là, les circonstances autour de cette histoire n’étaient pas connues. C’est désormais le cas. Et elles permettent d’expliquer le geste du combattant américain retraité du MMA depuis 2019 et sa défaite par KO face au futur champion Francis Ngannou.

Selon les informations du San Jose Mercury-News, celui qui est devenu catcheur après sa carrière dans la cage (un retour au MMA avait été évoqué ces dernières semaines) aurait tiré sur une voiture contenant trois hommes dont un a récemment été accusé d’avoir abusé d’un de ses proches. Si l’identité de la victime de l’abus sexuel n’a pas été révélée en raison de son statut de mineur, de nombreuses rumeurs évoquent le fils de Velasquez. Selon la chaîne NBC Bay Area, des documents judiciaires révéleraient que ces abus auraient eu lieu "une centaine de fois".

L’homme accusé et sur lequel Velasquez aurait tiré se nomme Harry Eugene Goularte, 43 ans, habite chez sa mère, qui dirige une garderie à domicile. Il a été traduit en justice vendredi pour "acte obscène et lubrique sur un enfant de moins de 14 ans". Malgré les objections du procureur du district de Santa Clara, il a ensuite été libéré et doit revenir devant la cour le 13 avril. La fusillade a eu lieu trois jours plus tard. Selon les dernières informations, Velasquez aurait tiré sur la voiture mais aurait touché un autre homme, a priori le beau-père de Goularte, dont les jours ne seraient pas en danger.

Velasquez, 39 ans, est détenu en prison depuis lundi dans la Santa Clara County Main Jail pour "tentative de meurtre" sans possibilité d’être libéré sous caution. Il doit être traduit devant la justice locale ce mercredi. Aucune charge à son encontre n’a encore été annoncée. Depuis l’annonce des circonstances autour de cette fusillade, de nombreux ex ou actuels combattants UFC ont pris la plume sur les réseaux sociaux pour apporter leur soutien à l’ancien champion des lourds et réclamer sa libération.