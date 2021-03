UFC: les images de la pesée de Ngannou avant d'affronter Miocic

À la veilleur de leur revanche pour la ceinture des poids lourds (dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC), le combattant camerounais Francis Ngannou et son adversaire américain Stipe Miocic ont pris part à la pesée. Un écart de 13 kilos a été relevé.

C'était déjà le cas lors de leur premier combat: le champion sera plus léger que son concurrent. À la veille de la revanche, qui sera le main event de l'UFC 260, à suivre sur RMC Sport 2 dans la nuit de samedi à dimanche, un écart de 13 kilos a été relevé lors de la pesée entre Francis Ngannou et Stiope Miocic. Le combattant camerounais de 34 ans a affiché un tout petit peu plus de 119 kg sur la balance. Son adversaire américain de 38 ans a atteint 106 kg.

Même poids pour Ngannou

Tenant du titre des poids lourds de la discipline depuis août 2019, Stiope Miocic a légèrement fondu par rapport au combat qu'il avait remporté en janvier 2018. Il avait alors affiché 111,6 kg. Alors que Francis Ngannou avait affiché le même poids.

Les observateurs auront néanmoins remarqué que son corps est dessiné différemment. L'intéressé a d'ailleurs admis, la veille en conférence de presse, qu'il avait changé sa préparation.

Francis Ngannou reste sur quatre victoires consécutives en UFC. Son dernier combat remonte à mai 2020. Il s'était imposé en seulement 20 secondes face à Jairzinho Rozenstruik. "The Predator" n'a d'ailleurs passé que 162 secondes sur l'ensemble de ses quatre dernières apparitions dans la cage.

La série en cours de Stiope Miocic est plus maigre: deux victoires de suite. Daniel Cormier l'avait traîné au bout des cinq minutes, lors de sa dernière apparition en août.