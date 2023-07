UFC Londres: "Je veux le combat contre Gane", Aspinall voit déjà plus loin avant son retour

Un an après sa grave blessure à la jambe, Tom Aspinall fait son retour dans l’octogone de l’UFC ce samedi soir à Londres contre Marcin Tybura (en direct à partir de 21h sur RMC Sport 2). Numéro 5 du classement des challengers chez les lourds, le Britannique se projette déjà sur un éventuel choc contre le Français Ciryl Gane, opposé à Serghei Spivac le 2 septembre à l’UFC Paris. Entretien.

Ça fait un an que vous n'avez pas combattu à cause de votre blessure. Pouvez-vous nous raconter votre rétablissement?

Ça a été très long. Mais bizarrement, j'ai presque aimé le processus. Les six premières semaines ont été dures pour moi car en tant que combattant MMA, on est très actifs. Je ne pouvais rien faire, même pas marcher. J'avais juste ma jambe avec plein de bandages dessus et je ne pouvais rien faire. Mais dès que j'ai entamé ma rééducation, j'allais bien et j'étais reparti!

>> Vivez Aspinall-Tybura et l'UFC Londres avec le Pass Combat RMC Sport

Mentalement, comment avez-vous surmonté ça?

Honnêtement, c'était la partie la plus dure. Des que j'ai pu entamer ma rééducation, j'allais mieux, mais quand j’étais assis en ne pouvant rien faire, c'était vraiment dur. Mais c'est le passé, on va de l'avant maintenant.

Des rumeurs sur les réseaux sociaux disent que vous pourriez être le futur challenger de Jones après Miocic en cas de victoire avec finition…

Je ne sais pas. C'est ce qui se dit. J'ai entendu ça en interview mais je ne me concentre pas sur ça pour être honnête. Le combat de samedi est le plus gros combat de ma carrière, de loin! Je dois sortir une grosse performance et surtout gagner. Je ne regarde pas après car c'est une grosse opportunité pour moi.

Vous ne pensez donc pas au futur?

Absolument pas.

Car le public français adorerait vous voir contre Ciryl Gane...

Moi aussi mec! Je veux clairement ce combat. Je veux venir en bord de cage à l’UFC Paris pour voir au plus près Gane face à Spivac. J'ai deja combattu Spivak, pas Gane, donc je veux regarder ça de près et potentiellement affronter le gagnant.

Vous avez déjà combattu Spivak, pouvez-vous nous éclairer sur ses forces et faiblesses?

J'étudie beaucoup la division des poids lourds. J'étudie tous les combattants de cette catégorie. C'est la seule que j'étudie. Spivac est vraiment bon, spécifiquement quand il attrape ses mains ensemble, il est vraiment fort physiquement. Il te renvoie au sol constamment, ce qui est une des faiblesses de Gane, comme on l'a vu avant. Dès que quelqu'un verrouille le grip, il n'a pas l'habilité technique pour s'en sortir. Mais d'un autre côté, Gane a un bon jeu de jambes, gère bien la distance, il est très rapide. Et Spivac est plus lent donc c'est un combat intéressant pour voir qui contrôle la distance. Si Spivac arrive à l'attraper, ce sera très difficile. Si vous regardez bien mon combat face à Spivac, je ne l'ai jamais laissé verrouiller ses mains car à chaque fois qu'il met ses mains ensemble, c'est impossible de s'en sortir.

Que diriez-vous si vous deviez comparer Spivac à un autre membre du top 10?

Il est plutôt unique. Car il fait des takedowns depuis le haut du corps, comme au judo ou au sambo par exemple. C'est un boxeur-grappleur similaire à un Curtis Blaydes. C'est le plus similaire mais il y a quand même pas mal de différences.

Il y a désormais plus de bons poids lourds avec un bon jeu au sol, comme toi ou Jailton Almeida. Est-ce un "cheat code" d'être aussi fort au sol dans cette catégorie?

Je ne sais pas car chez les poids lourds, on est un peu en retard en termes de compétences. Mais on commence ça avec notre taille. Je pense qu'il y a des spécialistes de chaque domaine. Des mecs forts au sol et des strikers. On n'est pas aussi mélangé que les autres divisions mais si tu peux tout bien faire et que tu es complet chez les poids lourds, c'est ça le "cheat code"!

La nouvelle génération doit-elle absolument être forte au sol?

Cette génération qui arrive, aux alentours de la trentaine, on est la nouvelle génération. Les gars plus vieux étaient plus des "gros" qui envoyaient des coups puissants en cherchant le KO mais les nouveaux, on peut tout faire.

Selon vous, Gane peut-il rattraper son retard au sol?

Oui. Je pense que c'est un gars intelligent et que son équipe est très bonne aussi. Il est très athlétique pour un poids lourd et c'est un avantage pour lui. S'il met son ego de côté et qu’il s'entraîne pour s'améliorer, et pas seulement pour gagner les rounds, il peut rattraper son retard. C'est un gros nom, il a besoin d'être entouré, il a besoin de bons partenaires de sparring et il doit mettre son ego de côté pour s'améliorer.

A quoi peut-on s'attendre de votre part ce samedi? Un KO? Une soumission?

J'aime les deux. J'aime finir les combats mais je préfère mettre KO quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi mais j'aime ça.