UFC Londres: Pimblett se fait suspendre son compte Twitter avant son combat contre Leavitt

À quelques heures de son combat à l'UFC Londres contre Jordan Leavitt, Paddy Pimblett a vu son compte Twitter suspendu par la plateforme en raison de "violations de règles". C'est la deuxième fois en moins d'un an que "le Baddy" subit pareille sanction sur ses réseaux sociaux.

Le phénomène britannique s'apprête à disputer le combat le plus important de sa carrière à domicile ce samedi lors de l'UFC Londres (en direct et en exclusivité dès 20h30 sur RMC Sport 2). Mais Paddy Pimblett ne pourra pas compter sur son compte Twitter pour enflammer un peu plus les fans.

Le roi de la provoc' prêt à enflammer Londres

Le poids léger de Liverpool s'est en effet fait suspendre son compte Twitter pour "violations des règles d'utilisation de la plateforme". Personnage haut en couleurs et souvent dans la provocation, "The Baddy" (le méchant) s'était vu infliger pareille sanction en novembre dernier. Son compte Instagram avait également été supprimé.

Après son deuxième combat à l'UFC en mars dernier à Las Vegas, qui l'avait vu triompher de Rodrigo Vargas d'une soumission par étranglement arrière, le combattant de 27 ans avait ouvertement ciblé le PDG de Meta, Mark Zuckerberg propriétaire de Facebook et Instagram, après la rencontre : "Qui je veux combattre ? Marc Zuckerberg. Mec, je vais te casser la tête !", lâchait-il dans son franc-parler désormais légendaire. "J'en ai marre de toi. Tu sais ce que je veux dire. J'en ai marre que tu fermes mes comptes Instagram. Tout ce que je fais, c'est aider des organismes de bienfaisance et aider les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Tu es le plus grand tyran du monde, mon gars !"

"J'utilise Twitter pour passer le temps"

Cette semaine, il avait expliqué pourquoi il aimait se livrer à tant de trolls sur les réseaux sociaux. "Je ne peux pas m'en empêcher (...) J'utilise Twitter pour passer le temps. Tu penses que je suis juste assis dans ma chambre à penser à Jordan Leavitt (son adversaire ce samedi, ndlr) ? Je ne sais pas si c'est nécessaire, je vais quand même lui casser la tête", déclarait-il.

Vendredi lors de la pesée face à son adversaire de ce samedi, l'Américain Jordan Leavitt, Pimblett avait fait taire les critiques sur ses habitudes alimentaires et sa prise de poids en... exhibant son postérieur devant les caméras du monde entier. Pour rappel, Pimblett était monté à 93 kilos quelques mois après son combat face à Vargas en mars dernier. Le poids maximum de sa catégorie est de 70 kilos.