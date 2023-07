UFC: Makhachev-Oliveira, Chimaev, Imavov, Adesanya-Strickland, les annonces folles se multiplient

Trois gros combats pour l'UFC 294 le 21 octobre à Abu Dhabi avec la revanche Makhachev-Oliveira pour le titre des légers, le retour de Khamzat Chimaev et le Français Nassourdine Imavov face à un adversaire pas facile, Israel Adesanya qui devrait remettre sa ceinture des moyens en jeu face à Sean Strickland: les dernières heures ont apporté de grosses annonces à l'UFC. On vous fait le point.

Avec un camp de base à Las Vegas, les grosses annonces de l’UFC tombent souvent la nuit de notre côté de l’Atlantique. Et la nuit dernière en a encore été une preuve. Revanche Makhachev-Oliveira pour la ceinture des légers, prochains combats de Khamzat Chimaev et Nassourdine Imavov, un nouvel adversaire en vue pour le champion des moyens Israel Adesanya, les dernières heures ont offert beaucoup de grosses informations sur les mois à venir, notamment via l’intermédiaire de Dana White, le patron exécutif de la plus grande organisation de MMA à travers la planète. RMC Sport fait le point sur cet avenir proche qui fait saliver tous les fans de la discipline.

>> Vivez toutes les soirées UFC avec les offres RMC Sport

Makhachev-Oliveira, épisode 2

A Las Vegas, en marge de l’UFC 290, Charles Oliveira nous avait expliqué qu’il ne serait pas prêt avant "novembre ou décembre". Mais le Brésilien a changé d’avis. Presque un an jour pour jour après leur premier combat, où il avait perdu sa ceinture en se faisant soumettre au deuxième round, "Do Bronx" va retrouver Islam Makhachev, le champion des légers daghestanais, au même endroit (Abu Dhabi) le 21 octobre dans le combat principal de l’UFC 294.

Depuis leur première danse commune dans l’octogone, Makhachev a défendu son titre en février contre Alexander Volkanovski, le roi des plumes monté de catégorie pour l’occasion, et Oliveira a retrouvé le chemin de la victoire en éteignant Beneil Dariush – qui restait sur huit victoires de rang – sur TKO au premier round comme pour rappeler à ceux qui doutaient de lui qu’il ne fallait pas l’enterrer si vite.

Entre le Daghestanais héritier de son grand pote Khabib Nurmagomedov qui propose une lutte suffocante pour l’adversaire et le Brésilien si fort au sol et de plus en plus à l’aise pour faire parler ses poings, la revanche s’annonce intriguante. Makhachev pourra-t-il encore dominer Oliveira comme lors de la première? Ce dernier signera-t-un une meilleure performance capable de lui faire récupérer le trône après un premier combat où beaucoup pensent qu’il était dans "un jour sans"? On a déjà très hâte d’avoir les réponses.

Chimaev enfin de retour

Son absence a laissé place aux supputations. Depuis son dernier combat en septembre dernier à l’UFC 279, une victoire sur Kevin Holland sur soumission au premier round, Khamzat Chimaev n’est plus apparu dans l’octogone de l’UFC. Au point d’alimenter toutes les rumeurs. Certains voulaient croire à un contrôle antidopage caché pour ne pas abîmer la nouvelle star (du n’importe quoi, l’UFC n’avait pas caché deux de l’étoile Jon Jones…). D’autres dessinaient l’idée, pas si bête, de difficultés politico-administratives en raison de sa proximité avec l’autoritaire – et c’est un euphémisme – dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov et de la mauvaise publicité qu’elle pouvait apporter à l’UFC.

"Il n’y a aucun problème avec Khamzat, il va combattre cette année", balayait Dana White à notre micro début juillet à Las Vegas. Promesse tenue. Le patron de l’organisation l’a annoncé la nuit dernière: le Suédois d’origine tchétchène affrontera le Brésilien Paulo Costa le 21 octobre à Abu Dhabi lors de l’UFC 294. Alors qu’il défiait encore le champion des welters Leon Edwards (qui devrait finalement affronter son challenger Colby Covington dans le co-main event de l’UFC 295 en novembre à New York) quelques heures auparavant via les réseaux sociaux, après avoir longtemps titillé l’ancien roi de la même catégorie Kamaru Usman, l’invaincu "Borz" (12-0) va plutôt se tourner vers la catégorie des moyens, où il a déjà combattu deux fois à l’UFC, une décision logique de l’UFC après l’avoir vu largement rater sa pesée pour son combat prévu contre Nate Diaz à l’UFC 279.

Peu importe. Vu ses qualités, Chimaev peut aussi rêver de la ceinture chez les -84 kilos. Et il aura droit à un premier test avec Costa, septième du classement des challengers dans cette division et tout sauf un faire-valoir. Si la mission ne s’annonce pas facile, surtout après 406 jours sans combattre, le total qu’il aura atteint le 21 octobre, Chimaev a montré assez de choses dans la cage pour pouvoir la relever même si les soucis posés par Gilbert Burns en avril 2022 ouvrent clairement la porte à un Costa qui pourrait l’embêter fort. Cerise sur le gâteau? Entre lui et un Costa qui sait faire le show et gratifie ses fans de sorties très drôles sur les réseaux sociaux, l’approche médiatique du combat et la conférence de presse avant l’événement devraient être savoureuses à souhait.

Imavov face à un os… qui peut lui ouvrir des portes

Selon nos informations, il cherchait à affronter un membre du top 10 (ou en tout cas quelqu’un devant lui) le 2 septembre à l’UFC Paris. Son coach et manager, Fernand Lopez, a même expliqué qu’il aurait été chaud pour prendre Khamzat Chimaev quand ce dernier avait laissé entendre qu’il aimerait combattre dans la capitale française. Résultat? Il aura le droit à un combattant non classé dans le top 15 de sa catégorie, les moyens, mais face à qui une victoire peut ouvrir de belles portes. Dana White l’a annoncé: Nassourdine Imavov fera face à Ikram Aliskerov le 21 octobre à Abu Dhabi lors de l’UFC 294.

Une mission tout sauf facile pour le combattant français d’origine daghestanaise, actuel numéro 13 du classement des challengers de la catégorie. S’il ne compte qu’un combat à l’UFC, où il a débarqué via sa victoire dans les Dana White’s Contender Series en septembre dernier, Aliskerov est un adversaire qui peut faire peur. Quatre fois champion du monde de sambo, la discipline dont sont entre autres issus ses compatriotes Khabib Nurmagomedov et Islam Makhachev, le Daghestanais compte quatorze victoires pour une défaite dans sa carrière pro de MMA débutée en 2012. Seul revers? Face à un certain Khamzat Chimaev en avril 2019 au Brave CF.

Après avoir signé ses vrais débuts à l’UFC d’un KO au premier round sur Phil Hawes, qui avait battu Imavov sur décision majoritaire en février 2021, Aliskerov devait affronter Paulo Costa fin juillet à l’UFC 291 avant de voir l’organisation changer ses plans. Mais la chose prouve combien l’UFC le tient en haute estime. Imavov, qui sort d’un no-contest frustrant contre Chris Curtis en juin à l’UFC 289 après sa défaite face à Sean Strickland en janvier, est-il envoyé façon chair à canon pour tenter de faire monter le Daghestanais dans les classements? Possible. Mais s’il le bat, et il a les qualités pour, le pensionnaire du MMA Factory récupérera une partie de sa hype et pourra légitimement demander un top 10 voire un top 5. Il faut savoir prendre des risques pour conquérir le Graal. Imavov l’a bien compris et va le faire dans l’idée de se rapprocher plus que jamais de son rêve de ceinture UFC.

Adesanya en route pour Strickland

Sa présence dans le combat principal de l’UFC 293, le 9 septembre à Sydney, ne faisait plus de doute depuis quelques semaines. Mais on l’imaginait contre un autre. Après la victoire de Dricus Du Plessis sur Robert Whittaker à l’UFC 290, et les échanges salés entre les deux autour de la véritable appartenance à l’Afrique échangés via médias interposés puis en face-à-face dans l’octogone de Las Vegas, tout le monde voulait voir Israel Adesanya remettre sa ceinture des moyens en jeu contre le Sud-Africain, nouveau numéro 1 du classement des challengers de la catégorie.

Mais ce dernier, touché physiquement dans son camp de préparation pour Whittaker, ne sera pas remis à temps. "The Last Stylebender" doit donc trouver un nouvel adversaire. Et tout porte à croire désormais qu’il s’appellera Sean Strickland. Adesanya l’a annoncé lui-même sur ces réseaux sociaux. Et ce combat est bien dans les tuyaux, comme confirmé depuis par le journaliste spécialisé Alex Behunin.

Mais pourquoi Strickland, seulement sixième du classement des challengers de la catégorie? Car Adesanya a déjà nettoyé tous les combattants devant sauf Du Plessis, certains plusieurs fois (Whittaker et Marvin Vettori). Le Nigérian installé en Nouvelle-Zélande doit donc descendre pour trouver un nouveau challenger. De quoi donner des regrets au MMA français. Car qui sait si ce nouveau challenger ne se nommerait pas Imavov si ce dernier avait battu Strickland en janvier… Si Adesanya s’avancera en grand favori contre Strickland, avec l’idée de prendre Du Plessis derrière, on peut déjà assurer que les conférences de presse entre ces deux grandes gueules vont offrir du grand spectacle.