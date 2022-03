UFC: Manon Fiorot perd une belle opportunité… mais en obtient une meilleure

Privée d’un combat contre Jessica Eye qui devait lui permettre d’entrer dans le top 10 des mouches de l’UFC en raison d’une blessure de son adversaire, Manon Fiorot a vu la déception se transformer en bonne nouvelle: la combattante française sera opposée à la Brésilienne Jennifer Maia, quatrième de la catégorie, le 26 mars à Colombus (Ohio) pour un choc qui la rapprocherait très fortement d’un combat pour le titre.

Reculer pour mieux sauter. Pour Manon Fiorot, l’expression populaire a pris un tour concret ces dernières heures. Entrée dans le top 15 des mouches après sa victoire (malgré un Covid quelques jours avant) sur Mayra Bueno Silva en octobre, son troisième succès en autant de combats à l’UFC, la combattante française qui vient de signer un nouveau contrat de quatre combats avec la plus grande organisation de MMA sur la planète devait affronter Jessica Eye le 5 mars sur la carte de l’UFC 272 avec l’objectif de battre cette membre du top 10 pour intégrer ce dernier.

Mais une blessure au nez de l’Américaine a entraîné son forfait. Une grosse opportunité perdue… mais transformée en une encore plus belle pour la Niçoise. Selon une information du site MMA Junkie, que RMC Sport est en mesure de confirmer, "The Beast" (son surnom) va vite rebondir: elle sera opposée à la Brésilienne Jennifer Maia le 26 mars à Colombus, dans l’Ohio (Etats-Unis), lors de l’événement UFC on ESPN 33.

Si elle passe d’une combattante expérimentée et ancienne challenger pour le titre à une autre, Fiorot (8-1 en carrière) peut surtout en profiter pour accélérer son chemin vers l’objectif annoncé d’un combat pour le titre. Alors que sa première adversaire prévue est classée neuvième de la catégorie, Maia (19-8-1 en carrière) se trouve au quatrième rang. Une victoire propulserait donc l’ancienne championne du monde amateur dans le top 5 et lui ouvrirait une voie royale vers la championne Valentina Shevchenko, numéro 1 du classement pound-for-pound (toutes catégories confondues) féminin de l'UFC.

Les trois combattantes Maia au classement, Jessica Andrade, Katlyn Chookagian et Lauren Murphy, ont en effet déjà été battues par la reine de la division (tout comme Maia, d’ailleurs), qui devrait selon le site MMA Fighting affronter la Brésilienne Taila Santos, cinquième du ranking, lors de l’UFC 275 en juin pour sa septième défense de titre. Fiorot, qui imaginait "encore deux-trois combats" avant d’avoir sa chance pour la couronne, pourrait-elle être à la prochaine à la défier si elle passe l’étape Maia? On s’en approchera à coup sûr très fortement.