UFC: Martinez détruit Swanson pendant deux rounds, Grasso solide

Jonathan Martinez a fait vivre un enfer à son adversaire Cub Swanson ce samedi lors de l’UFC Fight Night 212. Il s'est imposé sur TKO lors du deuxième round après une démonstration.

Ce n’est pas si souvent qu’un combat à l’UFC se termine sur un low kick. C’est ce qu’a réussi l’Américain Jonathan Martinez (28 ans) à l'occasion de l’UFC Fight Night 212 à Las Vegas, dans la nuit de samedi à dimanche, face à son compatriote Cub Swanson (38 ans). Le natif de Los Angeles s’est imposé par TKO au deuxième round dans ce duel de poids coqs. C’est en misant sur des coups de pied particulièrement précis qu’il a fait la différence en touchant à plusieurs reprises les jambes de Swanson.

Alexa Grasso s'impose

Il a fini par faire tomber le vétéran de Palm Springs sur une ultime attaque dévastatrice, avant de boucler son travail au sol. "Il y a beaucoup d’émotion. J'ai travaillé si dur pour ça, et ça commence à payer. J'essaie de m'améliorer chaque jour et maintenant je veux affronter Dominick Cruz. J’espère qu’on me donnera cette chance", a-t-il lancé après ce succès plein de maîtrise.

La soirée a également été marquée par la victoire de la Mexicaine Alexa Grasso (29 ans) contre la Brésilienne Viviane Araujo (35 ans), par décision unanime, dans la catégorie des poids mouches. C’est la première fois que ces deux-là étaient placées en main event. Ce combat très équilibré, en cinq rounds, n’a pas offert un grand spectacle, mais Grasso a su montrer plus de technique et de puissance en lutte. "Je savais qu'elle allait essayer de m'emmener au sol, et il a fallu que je m’entraîne dur. Vous avez pu voir à quel point c’est une sacrée guerrière", a-t-elle réagi.