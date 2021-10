UFC: Marvin Vettori trop fort pour Paulo Costa

Le combattant italien Marvin Vettori a logiquement battu le Brésilien Paulo Costa sur décision unanime ce samedi soir lors de l’UFC Vegas 41.

Même le surpoids de Paulo Costa n’aura pas eu raison de Marvin Vettori. Après une présentation très très chaude entre les deux combattants de MMA, l’Italien a dicté sa loi dans la cage lors du Main Event de l’UFC 41 samedi à Las Vegas. Ce combat initialement programmé chez les poids moyens et finalement reclassé chez les mi-lourds en raison des kilos superflus du Brésilien (une blessure au biceps l’a empêché de s’entraîner a-t-il affirmé) a été logiquement remporté par l’Italien sur décision unanime des arbitres à l’issue des cinq rounds (48-46, 48-46, 48-46). Si le Brésilien, plus lourd, a remporté la dernière reprise, c’est Vettori qui fut le plus fort, grâce notamment à ses coups portés à la tête de son adversaire.

Vettori :"Ce que je veux, c’est la ceinture"

Sans jamais démériter, Costa, 30 ans, a lutté jusqu’au bout mais a logiquement subi sa 2eme défaite consécutive à l'UFC : "Il frappe fort, ses coups de pieds étaient vraiment solides, a reconnu Vettori après son combat diffusé sur RMC Sport 2. Mais c’est une expérience qui me permet encore de m’améliorer. Je sais que j’ai un gros cœur et une grosse volonté. Sur 4-5 rounds, personne ne peut tenir la distance avec moi. Même quand je l’attrapais je sentais son poids mais j’étais prêt. Et quand je suis prêt, rien ne peut m’arrêter."

Après avoir insulté Costa au sujet de la suite de polémique sur son surpoids, l’Italien s’est projeté vers l’avenir. Et un possible combat face au champion, Israel Adesanya qui l’a battu en juin. "Je veux affronter les meilleurs, je sais qu’un jour la ceinture arrivera. Ce que je veux, c’est la ceinture", a clamé Marvin Vettori.