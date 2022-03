UFC: Masvidal en détention après sa bagarre de rue contre Covington

Jorge Masvidal a été arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi par la police de Miami selon plusieurs médias américains. La star de l'UFC a été placée en détention pour des violences en pleine rue contre Colby Covington son rival de l'UFC et récent vainqueur d'un combat entre les deux hommes.

Autant certaines fois on reproche aux stars de l'UFC de trop en faire au moment de la promotion d'un combat, autant cette fois Jorge Masvidal et Colby Covington se détestent vraiment. Après la victoire du second contre le premier lors du récent UFC 272 début mars, la tension n'est pas retombée entre les rivaux. Et visiblement le succès par décision unanime de Colby Covington a encore plus énervé Jorge Masvidal.

A tel point que "Gamebred" a violemment agressé son ancien meilleur ami devenu pire ennemi devant un restaurant branché de Miami lundi soir. Une distribution de marrons qui vaut aujourd'hui au combattant de 37 ans un séjour par la case prison.

Selon les informations de ESPN et de The Athletic, Jorge Masvidal a été arrêté ce mercredi soir par la police de Miami. Citant le rapport d'enquête, les deux médias précisent même le montant de la caution dont la star de l'American Top Team devra s'aquitter pour quitter sa cellule: 15.000 dollars (environ 13.6500 euros). Un peu plus tôt dans la journée, l'avocat de l'homme aux 35 victoires pour 16 défaites en MMA avait appelé la police floridienne pour connaître la marche à suivre. Les autorités avaient alors intimé à son client de se rendre.

Une dent cassée et une Rolex à 90.000 dollars abîmée

A l'origine de cette attaque où le nom de Colby Covington n'est jamais sorti officiellement sinon sur les réseaux sociaux du clan Masvidal, les mots durs de "Chaos" au sujet de la relation entre son rival et ses enfants. La victime a ainsi confié à la police que son agresseur lui aurait dit de "ne plus parler de ses enfants". L'actuel challenger numéro un de Kamaru Usman dans la catégorie de poids welter avait accusé Jorge Masvidal de ne pas s'être assez occupé de sa famille avant de le défier dans l'octogone.

Selon le rapport de police cité par les médias outre-Atlantique, Jorge Masvidal aurait frappé deux fois un homme au visage devant le restaurant Papi Steak à Miami Beach. Deux coups, un à la bouche et l'autre à l'oeil gauche, qui semblent avoir fait mouche. Touché par celui qu'il vient de battre dans la cage, Colby Covington a notamment eu une dent cassée. Au-delà des séquelles physiques, la victime de cette agression a également fait état d'environ 15.000 dollars (13.500 euros) de dégâts sur une montre Rolex en valant six fois plus (90.000 dollars, soit 82.000 euros environ) et a indiqué, selon lui le motif de cette agression.

Vers une revanche entre Covington et Masvidal?

En plus de son placement en détention, Jorge Masvidal s'est aussi blessé à la main droite et a eu besoin de points de suture après son altercation avec Colby Covington. A défaut de l'avoir battu à l'UFC, "Gamebred" a au moins peaufiné sa "Street credibility" en s'attaquant à son rival en pleine rue. Histoire de rappeler une bonne fois pour toute pourquoi il reste le détenteur de la ceinture BMF créée spécialement pour son combat face à Nate Diaz en 2019.

Cette attaque devant un restaurant de Miami permet aussi aux deux hommes de faire grimper de manière exponentielle leur popularité à l'UFC et ainsi ouvrir la porte à une revanche dans la cage. Et cette fois, contrairement à lundi soir, Colby Covington devrait bien rendre les coups et ne pas servir de punching-ball à Jorge Masvidal.