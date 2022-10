UFC: McGregor assure que son come-back sera "le plus grand de l’histoire du sport"

Lors d’une une série de questions-réponses avec ses fans, mardi sur les réseaux, Conor McGregor a donné quelques infos sur son retour très attendu à l’UFC. La star irlandaise, âgée de 34 ans, promet que l’événement sera inoubliable et affirme vouloir combattre chez les welters.

C’est l’un des événements les plus attendus par les amateurs de MMA. Après plus d’un an d’absence, Conor McGregor doit faire son grand retour dans l’octogone. Reste à savoir quand, où et contre qui. Rien n’a encore filtré à ce sujet et vu le calendrier de l’UFC dans les mois à venir, le come-back du Notorious ne devrait pas intervenir avant 2023. En attendant, la star irlandaise se charge de faire monter la sauce.

Lors d’un échange avec ses fans, mardi sur les réseaux, le fighter de 34 ans a donné quelques infos sur son futur combat. Avec son assurance habituelle. "Ce sera le plus grand come-back de l’histoire du sport", promet le natif de Dublin, qui n’a plus combattu depuis sa défaite face à l’Américain Justin Poirier en juillet 2021. Un duel lors duquel McGregor avait été touché à la jambe. Il semble aujourd’hui rétabli mais reste à savoir dans quel état physique il se trouve après une si longue période loin de la cage.

McGregor souhaiterait combattre pour une ceinture

Avec son statut et son aura mondiale, Conor souhaiterait revenir pour décrocher directement une ceinture. Et l’ancien champion du monde des poids feather (plumes) et light (légers) compte le faire dans la catégorie au-dessus, celle des welters (mi-moyens). Il l’a confirmé à un fan qui lui a posé directement la question. La ceinture des welters est détenue depuis le mois d’août par le Britannique Leon Edwards, qui a terrassé le Nigérian Kamaru Usman en le mettant KO d’un heak kick foudroyant.

Lors d’une interview accordée durant l’été à MMA Junkie, Audie Attar, le manager de McGregor avait évoqué l'appétit intact de son protégé: "Il adore ce sport. C’est ce qui lui a permis d’atteindre un tel niveau de succès. C’est un compétiteur. S’il a encore des objectifs à atteindre? Absolument. Je pense que ça va être le plus grand retour de l’histoire du sport".