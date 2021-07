UFC: McGregor insulte encore la femme de Poirier malgré sa défaite

Conor McGregor a perdu la belle contre Dustin Poirier lors de l’UFC 264 à Las Vegas ce week-end. L’Irlandais a pourtant continué d’insulter son rival et sa femme avant d’être évacué sur civière après sa grosse blessure à la jambe gauche.

Mais, qui lui a donné un micro? Terrassé par Dustin Poirier et sérieusement blessé à la jambe gauche lors de son troisième combat contre l’Américain, Conor McGregor a encore fait le show et confirmé son statut de roi du trashtalking. Pour le plus grand bonheur des spectateurs présents à Las Vegas lors de l'UFC 264 dans la nuit de samedi à dimanche.

Battu par TKO après une intervention du médecin lors de son troisième combat face à Dustin Poirier, "The Notorious" a fini meurtri dans sa chair. Cela ne l’a pas empêché de s’en prendre une nouvelle fois à son rival et à sa compagne Jolie Poirier.

"J’ai bien entamé le combat et après cela ne s’est pas passé comme prévu. Mais ce n’est pas fini, a lancé Conor McGregor sur RMC Sport après la sixième défaite de sa carrière en MMA. Je dois en finir avec lui, c’est toujours d’actualité."

McGregor: "Ta femme est dans mes DM"

Après avoir déjà copieusement insulté et ciblé Dustin Poirier ou son épouse avant le combat, Conor McGregor a remis ça depuis le ring. Assis contre la cage, les médecins s’affairant autour de lui, l’Irlandais a encore employé des mots crus à destination du camp d’en face.

"Tu n’as pas vérifié, personne n’a vérifié. Ta femme est dans mes DM. C'est une pute, a encore martelé la star qui fêtera ses 33 ans le 14 juillet. Hey bébé, rappelle-moi et je te parlerai plus tard. On fera une petite fête en after au Wynn (une boîte de nuit de Las Vegas, ndlr)."

White lance un quatrième duel

Pendant que Dustin Poirier embrassait sa femme au bord de l’octogone, Conor McGregor a été évacué de la T-Mobile Arena sur une civière et conduit à l’hôpital pour y faire examiner sa blessure à la jambe. Si le vainqueur du jour devrait bien avoir droit à une chance pour le titre des légers détenu par le Brésilien Charles Oliveira, potentiellement en décembre, Dana White se verrait bien organiser une quadrilogie entre "The Diamond" et Conor McGregor.

Interrogé par ESPN à l’issue de la belle entre l’Américain et l’Irlandais, le tout-puissant patron de l’UFC a ouvert la porte à un nouvel affrontement lorsque "The Notorious" ira mieux.

"Quand Conor sera guéri et prêt à reprendre, je suppose que nous organiserons la revanche, a estimé Dana White. Poirier fera son truc jusqu’à ce que Conor soit prêt."

L’hypothèse d’un quatrième combat entre Dustin Poirier et Conor McGregor semble tout à fait crédible. Histoire faire franchir un nouveau cap à cette rivalité, "The Diamond" pourrait même y débarquer en tant que champion. Si l’UFC se frotte déjà les mains à l’idée d’une nouvelle soirée très lucrative, encore faut-il venir écarter Charles Oliveira de l’équation… et attendre la guérison de McGregor.