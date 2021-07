UFC: McGregor rassure ses fans après son opération, et taille encore Poirier

Victime d'une fracture du tibia gauche ce week-end lors de son combat contre Dustin Poirier à l'UFC, Conor McGregor a donné de ses nouvelles ce lundi matin, et n'a pas manqué d'adresser une nouvelle pique à son adversaire.

Conor McGregor s'est cassé une jambe, mais sa bouche est toujours aussi active. Battu par l'Américain Dustin Poirier dans la nuit de samedi à dimanche à l'UFC 264 à Las Vegas, après que son tibia gauche a fait un angle droit en fin de premier round, l'Irlandais a donné de ses nouvelles ce lundi matin.

"Je sors juste du bloc opératoire, tout s’est passé comme prévu, tout s’est très bien passé, et je me sens en pleine forme, explique-t-il dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Je vais maintenant devoir passer six semaines avec des béquilles, et puis on pourra commencer à se reconstruire."

Une victoire "illégitime"

Malgré la déception et la frustration, le "Notorious" a aussi pris la peine de saluer ses nombreux supporters, qui l'ont vu quitter la T-Mobile Arena sur une civière. "Je veux remercier tous les fans du monde entier pour les messages de soutien. J’espère que vous avez apprécié le spectacle, glisse-t-il. Je veux aussi remercier tous les fans présents dans les tribunes de l'arena, l’ambiance était vraiment électrique. Ce fut un sacré premier round, ça aurait été bien de pouvoir commencer le deuxième et voir ce qu’il se serait passé. Mais c’est comme ça, c’est aussi la nature de ce business, et il y a eu cette fracture nette du tibia."

Une fracture qui ne prouve en rien, selon lui, la supériorité de son adversaire. "Dustin, tu peux célébrer cette victoire illégitime autant que tu le veux, mais tu n’y es pour rien là-dedans, tacle McGregor. Le deuxième round aurait montré la vérité à tout le monde." Et de se projeter sur la suite: "On va de l’avant, et on reviendra plus fort que jamais."

Pendant ce temps, Poirier a lui fait une petite alliance avec Jake Paul pour moquer l'Irlandais sur les réseaux, le second ayant promis au premier de lui envoyer une chaîne à 100.000 dollars avec un pendentif représentant... un McGregor KO.