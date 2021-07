UFC: McGregor tente de frapper Poirier et le menace

Conor McGregor affrontera Dustin Poirier ce week-end lors de l’UFC 264 (en exclusivité sur RMC Sport 2 dès 4h dans la nuit de samedi à dimanche). A deux jours du combat, l’Irlandais a tenté de frapper son adversaire lors d’un face-à-face tendu en conférence de presse.

Les retrouvailles s’annoncent fabuleuses dans l’octogone entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Battu par son rival lors du dernier affrontement, le 24 janvier dernier, la superstar irlandaise n’a pas l’intention de laisser échapper ce troisième combat face à l’Américain de 32 ans.

En conférence de presse ce jeudi, Conor McGregor a marqué son territoire et lancé les hostilités. Histoire de faire monter la pression avant l’UFC 264 (en exclusivité sur RMC Sport 2 dès 4h dans la nuit de samedi à dimanche), "The Notorious" a même tenté de frapper son adversaire.

McGregor essaye de faire dégoupiller Poirier

Après avoir monté sa garde comme il le fait régulièrement au moment d’un face-à-face, Conor McGregor a essayé d’asséner un coup de pied au corps de "Diamond" Poirier. Impassible face à l’Irlandais, Dustin Poirier a fait front. Le tout sous le regard d’un Dana White hilare qui s’occupait de séparer les deux hommes et d’éviter un premier échange de coups. Comme à son habitude, l’ancien double champion des plumes et des légers s’est aussi chargé de faire le show pendant le moment de questions-réponses avec les journalistes.

"Je vais te faire marcher à quatre pattes dans l’octogone samedi soir, a lancé Conor McGregor dans une référence sexuelle des plus imagées. Tu n’es qu’une petite ***. Ta femme c’est ton mari. Tu n’es qu’une petite ***, un petit idiot de plouc. Tu es la femme de Jolie (la compagne de Dustin Poirier, ndlr). Petite ***."

Malgré les tentatives outrancières de "The Notorious" pour le faire sortir de ses gonds, Dustin Poirier est resté calme. Battu par l’Irlandais en 2014, l’homme aux 27 victoires (pour 6 défaites) en MMA a pris une revanche éclatante en janvier dernier.

Avec une stratégie impeccable, "Diamond" a brisé son rival à force d’enchaîner les coups de pied dans les jambes de son adversaire avant de le faire plier dès le deuxième round. Les images de la star irlandaise groggy contre la cage ont fait le tour du monde et sans doute contribué à vouloir en finir pour de bon avec Dustin Poirier. Le dernier acte de cette trilogie tant attendue entre lui et Conor McGregor s’annonce des plus spectaculaires.

